Llamas (Podemos-Alianza Verde) no descarta pactar con el PSOE tras el 15M "desde la autonomía y el rigor"

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, no ha descartado este viernes en La Hora de La 1 pactar con el PSOE tras las elecciones del 15 de marzo. Lo harán, ha dicho, "desde la autonomía y el rigor" y después de que la formación morada haya demostrado , según asegura, que "sabe llegar a acuerdos".

Aunque todo dependerá de los votos que consiga cada formación, el candidato ha señalado como condiciones fundamentales para esa negociación la aplicación de la ley estatal de vivienda para topar los precios de los alquileres y exigir la "desprivatización" de la Sanidad.

En esta comunidad autónoma, según ha asegurado, "funciona casi todo mal" y existen "problemas estructurales" después de estos casi 40 años del Gobierno del PP.