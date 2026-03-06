Llamas (Podemos-Alianza Verde) no descarta pactar con el PSOE tras el 15M "desde la autonomía y el rigor"
- El candidato asegura en La Hora de La 1 que hay corrupción "sistémica" y también mediática
- Proponen una red de supermercados públicos de calidad, SuperCYL, que "garanticen precios justos en origen"
El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, no ha descartado este viernes en La Hora de La 1 pactar con el PSOE tras las elecciones del 15 de marzo. Lo harán, ha dicho, "desde la autonomía y el rigor" y después de que la formación morada haya demostrado , según asegura, que "sabe llegar a acuerdos".
Aunque todo dependerá de los votos que consiga cada formación, el candidato ha señalado como condiciones fundamentales para esa negociación la aplicación de la ley estatal de vivienda para topar los precios de los alquileres y exigir la "desprivatización" de la Sanidad.
En esta comunidad autónoma, según ha asegurado, "funciona casi todo mal" y existen "problemas estructurales" después de estos casi 40 años del Gobierno del PP.
Una política de vivienda que "prácticamente no existe"
El problema de la despoblación es "muy grave", hay una corrupción es sistémica y mediática, según ha asegurado y además una grave crisis de vivienda que ha hecho que los alquileres se incrementen en un 70% en la última década.
En materia de vivienda ha dicho que lo principal es que haya una política de vivienda que "prácticamente" no existe en esta comunidad autónoma, aplicar la Ley de Vivienda e incrementar el parque público, porque "da la sensación de que en Castilla y León solo tienes vivienda si eres familiar o cargo del PP", en alusión a la supuesta adjudicación irregular de una vivienda a una concejala del PP en Palencia.
Entre otras propuestas dirigidas al medio rural, Llamas también ha situado como prioridad poner freno a los "megaproyectos tóxicos" que están "destruyendo" el territorio, como las macrogranjas que son "muy contaminantes", y las plantas de biogás.
El candidato cree que hace falta una iniciativa publica que asegure la agricultura de proximidad y la ganadería extensiva "con condiciones dignas". También ha propuesta la creación de una red de supermercados públicos de calidad, SuperCYL, que "garanticen precios justos en origen" y permitan "abaratar la cesta de la compra".
