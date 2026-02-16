Miguel Ángel Llamas, el profesor de Derecho que aspira a "transformar" Castilla y León con Podemos-Alianza Verde

La candidatura de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Castilla y León se presenta con su coordinador general Miguel Ángel Andrés Llamas, de 38 años, al frente para tomar el relevo del portavoz nacional de la formación morada Pablo Fernández como procurador en las Cortes. La formación aspira a ampliar su representación a más de un escaño, después de que en las pasadas elecciones de Aragón se quedaran fuera, y en las extremeñas lograran más del doble de escaños, pasando de tres a siete.

Llamas se presentó a las primarias de Podemos en su comunidad autónoma tras haber sido militante de la formación en Salamanca y responsable durante un año de la Secretaría de Programa del partido. Logró el apoyo del 84,28% de los votantes inscritos, 676 votos, con 126 en blanco de los 802 emitidos por los inscritos en la asamblea ciudadana autonómica.

A esta cita electoral, al contrario de los pasados comicios del 13 de febrero de 2022, Podemos concurre de nuevo con Alianza Verde pero no con Izquierda Unida (IU), como ocurrió en los pasados comicios tras no haber logrado un acuerdo con esta formación que concurrirá en la coalición En Común, junto a Movimiento Sumar y Verdes Equo.

El candidato de Podemos nació en Melilla, pero ha vivido la mayor parte del tiempo en Salamanca, adonde se trasladó con su familia cuando tenía 12 años —así lo revela él mismo en la página de su perfil—. Con su predecesor Pablo Fernández comparte el perfil profesional, ya que es licenciado en Derecho en la misma universidad charra, donde también se tituló en Ciencias Políticas y de la Administración. También hizo un máster sobre Democracia y Buen Gobierno y otro sobre Práctica Jurídica.

Dedicó su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca a los efectos de la morosidad de las Administraciones y sus efectos en la contratación pública, según recoge la web del Observatorio de Contratación Pública donde figura como colaborador, y con ese trabajo logró el VII Premio Internacional de Investigación Instituto García Oviedo (2021).

Su trayectoria laboral como abogado y profesor Terminados sus estudios, ejerció durante siete años como abogado por cuenta propia y en ese período profesional colaboró con organizaciones de consumidores y, como él mismo señala, pudo "ayudar a centenares de personas que luchaban contra los abusos bancarios". Como uno de sus mayores logros conseguidos, Llamas señala el hecho de haber conseguido "una solución" para más de 10.000 personas afectadas por los préstamos renta universidad. En la actualidad reside en Zamora y "lo más bonito y exigente" es cuidar a su hijo, como él mismo dice. Trabaja como profesor de Derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid.