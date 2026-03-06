Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Elecciones Castilla y León

Abascal acusa al PP de buscar "un relato de culpabilidades" y ve "posibilidades" de acuerdo en Extremadura y Castilla y León

  • El líder de Vox insta al PP a "tumbar todas las políticas migratorias y las políticas verdes que arruinan al campo"
  • Lo ha asegurado solo unas horas después de tumbar la investidura de la candidata del PP en Extremadura
Abascal ve "posibilidades" de acuerdo en Extremadura y Castilla y León
El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de Vox para las elecciones de Castilla y León, Carlos Pollán en Ciudad Rodrigo. EFE/JMGARCIA
Silvia Quílez Iglesias
Silvia Quílez Iglesias

Vox ve "posibilidades" de acuerdo para formar Gobierno con el PP en Castilla y León tras las elecciones del 15 de marzo, y también en Extremadura, pese a que este viernes su formación ha impedido la investidura de su candidata a la reelección María Guardiola. "Hay posibilidades todavía para un acuerdo en Extremadura, existirán posibilidades en Castilla y León, no va a existir un acuerdo bajo coacciones o amenazas contra Vox", ha advertido el líder, Santiago Abascal, en un acto electoral en el ecuador de la campaña en el que ha arropado a su candidato Carlos Pollán.

Al mismo tiempo, en el marco de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, Abascal ha acusado a la dirección nacional del PP de estar "empeñados, más que en buscar un acuerdo, en hacer un relato de culpabilidades" y ha avisado de que "la respuesta a la mafia" —en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez— no puede ser "la estafa del PP".

Vox impide la investidura de Guardiola como presidenta de Extremadura en segunda votación
Vox impide la investidura de Guardiola como presidenta de Extremadura en segunda votación Silvia Quílez Iglesias, Noemí San Juan

"La duda es si el PP puede seguir flojeando o puede haber un acuerdo que signifique un cambio de rumbo para tumbar todas las políticas migratorias y las políticas verdes que arruinan al campo la industria", ha señalado como prioridades el presidente de Vox.

Ese acuerdo, si existe, contará con "medidas concretas que favorezcan a la gente de Castilla y León, de Extremadura y Aragón", que tengan presupuestos para ser cumplidas: "No nos van a volver a estafar como nos estafaron en la anterior legislatura cuando el PP nos dijo no iba a repartir a toda la inmigración ilegal, no iban a colaborar con Sánchez y a la primera de cambio Feijóo dio la orden y todos los presidentes regionales del PP nos engañaron y nosotros decidimos dejar los gobiernos".

Por ello, Abascal ha dicho que en los futuros pactos con el PP quiere "las cosas bien pactadas, bien firmadas y con garantías de que se van a cumplir".

"Con Vox no se negocia bajo presión"

El líder de Vox también ha criticado las formas en que el PP ha llevado las negociaciones: "No ha comprendido que intentar una investidura o formar un gobierno de coalición exige comportarse seriamente, un diálogo respetuoso, no ha comprendido que con Vox no se negocia bajo presión chantaje, a toda prisa, con ruido en los medios y guerra sucia".

Y sobre la forma en que ha llevado las negociaciones en Extremadura, Abascal ha dicho que el PP "debe pensar que lo único importante es hacer un relato" y por eso les intenta llevar "al precipicio" y que "en el precipicio van a negociar y va a dar una investidura porque sí por su cara bonita".

"No estamos pidiendo el voto no para regalárselo al PP a cambio de nada, estamos pidiendo el voto para pactar con otros a cambio de un cambio de rumbo de que las cosas sean diferentes en España", ha advertido, antes de asegurar que no buscan sentarse en un sillón.

Exige a Mañueco una "rectificación inmediata"

Del primer debate electoral, celebrado este jueves en RTVE, Abascal ha criticado una de las afirmaciones que el candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, hizo sobre el candidato de Vox, por haber dicho: "Lo que no puede ser es que se tire a las personas al mar como os gustaría".

"No nos vamos a olvidar de esa mención, esperamos que Mañueco vaya rectificando porque no va a haber mayorías absolutas" en Castilla y León, ha advertido, "la izquierda no tiene nada que hacer y la duda es si el PP puede seguir flojeando o puede haber un acuerdo que signifique un cambio de rumbo".

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, también ha criticado al candidato del PP por su intervención en el debate: "Si tan confiado está de sus logros de su gestión en Castilla y León, no es necesario que mienta como lo hizo".

Es "un mentiroso en potencia", ha dicho, porque "se le ocurrió decir" que Viktor Orban, del grupo de los Patriots, había votado a favor Mercosur y "no se puso ni colorado". Y de nuevo ha insistido en que "no fue capaz de explicar por qué votó en contra de que las ayudas sociales a la vivienda lleguen antes a españoles que a los extranjeros, no fue capaz de contestar por quéno lo quiere asumir".

Otras noticias de las Elecciones de Castilla y León 2026

Es noticia: