Abascal acusa al PP de buscar "un relato de culpabilidades" y ve "posibilidades" de acuerdo en Extremadura y Castilla y León
- El líder de Vox insta al PP a "tumbar todas las políticas migratorias y las políticas verdes que arruinan al campo"
- Lo ha asegurado solo unas horas después de tumbar la investidura de la candidata del PP en Extremadura
Vox ve "posibilidades" de acuerdo para formar Gobierno con el PP en Castilla y León tras las elecciones del 15 de marzo, y también en Extremadura, pese a que este viernes su formación ha impedido la investidura de su candidata a la reelección María Guardiola. "Hay posibilidades todavía para un acuerdo en Extremadura, existirán posibilidades en Castilla y León, no va a existir un acuerdo bajo coacciones o amenazas contra Vox", ha advertido el líder, Santiago Abascal, en un acto electoral en el ecuador de la campaña en el que ha arropado a su candidato Carlos Pollán.
Al mismo tiempo, en el marco de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, Abascal ha acusado a la dirección nacional del PP de estar "empeñados, más que en buscar un acuerdo, en hacer un relato de culpabilidades" y ha avisado de que "la respuesta a la mafia" —en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez— no puede ser "la estafa del PP".
"La duda es si el PP puede seguir flojeando o puede haber un acuerdo que signifique un cambio de rumbo para tumbar todas las políticas migratorias y las políticas verdes que arruinan al campo la industria", ha señalado como prioridades el presidente de Vox.
Ese acuerdo, si existe, contará con "medidas concretas que favorezcan a la gente de Castilla y León, de Extremadura y Aragón", que tengan presupuestos para ser cumplidas: "No nos van a volver a estafar como nos estafaron en la anterior legislatura cuando el PP nos dijo no iba a repartir a toda la inmigración ilegal, no iban a colaborar con Sánchez y a la primera de cambio Feijóo dio la orden y todos los presidentes regionales del PP nos engañaron y nosotros decidimos dejar los gobiernos".
Por ello, Abascal ha dicho que en los futuros pactos con el PP quiere "las cosas bien pactadas, bien firmadas y con garantías de que se van a cumplir".
"Con Vox no se negocia bajo presión"
El líder de Vox también ha criticado las formas en que el PP ha llevado las negociaciones: "No ha comprendido que intentar una investidura o formar un gobierno de coalición exige comportarse seriamente, un diálogo respetuoso, no ha comprendido que con Vox no se negocia bajo presión chantaje, a toda prisa, con ruido en los medios y guerra sucia".
Y sobre la forma en que ha llevado las negociaciones en Extremadura, Abascal ha dicho que el PP "debe pensar que lo único importante es hacer un relato" y por eso les intenta llevar "al precipicio" y que "en el precipicio van a negociar y va a dar una investidura porque sí por su cara bonita".
"No estamos pidiendo el voto no para regalárselo al PP a cambio de nada, estamos pidiendo el voto para pactar con otros a cambio de un cambio de rumbo de que las cosas sean diferentes en España", ha advertido, antes de asegurar que no buscan sentarse en un sillón.
Exige a Mañueco una "rectificación inmediata"
Del primer debate electoral, celebrado este jueves en RTVE, Abascal ha criticado una de las afirmaciones que el candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, hizo sobre el candidato de Vox, por haber dicho: "Lo que no puede ser es que se tire a las personas al mar como os gustaría".
"No nos vamos a olvidar de esa mención, esperamos que Mañueco vaya rectificando porque no va a haber mayorías absolutas" en Castilla y León, ha advertido, "la izquierda no tiene nada que hacer y la duda es si el PP puede seguir flojeando o puede haber un acuerdo que signifique un cambio de rumbo".
Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, también ha criticado al candidato del PP por su intervención en el debate: "Si tan confiado está de sus logros de su gestión en Castilla y León, no es necesario que mienta como lo hizo".
Es "un mentiroso en potencia", ha dicho, porque "se le ocurrió decir" que Viktor Orban, del grupo de los Patriots, había votado a favor Mercosur y "no se puso ni colorado". Y de nuevo ha insistido en que "no fue capaz de explicar por qué votó en contra de que las ayudas sociales a la vivienda lleguen antes a españoles que a los extranjeros, no fue capaz de contestar por quéno lo quiere asumir".
