La guerra en Irán se cuela en la campaña, en una jornada con casi pleno de líderes nacionales | Diario de campaña

Los candidatos de los principales partidos que se presentan a las elecciones de Castilla y León, en diferentes actos. RTVE.es / AGENCIAS

La guerra en Irán se ha colado este último sábado de campaña electoral en Castilla y León, una jornada en la que casi ha habido pleno de dirigentes nacionales, que han acudido a arropar a sus respectivos candidatos. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha viajado a Soria para respaldar a su candidato, Carlos Martínez, y proclamar una vez más el 'no a la guerra'.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada 'morada' Irene Montero han participado en un mitin junto a su cabeza de lista, Miguel Ángel Llamas, en el que han gritado también 'no a la guerra'. Lo mismo que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, que han arropado al candidato de IU-Sumar, Juan Gascón.

También un día más el líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho campaña junto al 'número uno' de su lista, Carlos Pollán. Tan solo el cabeza de lista por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, no ha estado acompañado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

Mañueco (PP) duplicará ayudas a la manutención y desplazamientos por causas médicas El candidato a la reelección por el PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que se duplicarán las ayudas a la manutención y desplazamientos por causas médicas en toda la comunidad. Ha sido en un mitin en Soria, ciudad en la que ha coincidido este sábado haciendo campaña con el candidato socialista, Carlos Martínez, a quien ha calificado de "sanchista de segunda mano". Al igual que hiciera en el debate de RTVE, Mañueco ha reiterado que no pactará "con el sanchismo de Castilla y León". "Voy a defender esta tierra por encima del interés de Sánchez y sus socios. No pactaré con el sanchismo porque no es de fiar, porque el socialismo de Castilla y León no es de fiar", ha sostenido. Además, ha criticado que "solo hay algo peor que un sanchista, que es ser un sanchista de segunda mano como es Martínez", ha afeado, tras asegurar que el candidato socialista había dicho primero que era "socialista converso" y que luego negó ser "sanchista". Mañueco ha repasado algunas de las medidas de esta legislatura, como extender los helicópteros medicalizados a todas las provincias y el compromiso de que el Hospital Virgen del Mirón no se cerraría y que mantendría un uso sanitario y sociosanitario. "Algunos no lo creían. Hemos cumplido", ha asegurado. Y ha recordado que su programa electoral lleva más de mil propuestas, entre las que ha destacado que en sanidad va a haber "más inversiones", "más profesionales y tecnología" en los próximos cuatro años, como el Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe, y ha adelantado que duplicarán las ayudas a la manutención y el desplazamiento por causas médicas para toda Castilla y León. "Algunos no se lo creerán, pero vamos a cumplir como hemos hecho siempre", ha recalcado. Además, ha repasado medidas que ha anunciado en los días anteriores como las ayudas a los jóvenes, autónomos, a los que se quieren jubilar, a las familias, a los agriculores y ganaderos... En el ecuador de la campaña, Mañueco ha advertido de que "cada voto que no sea para el PP será un voto para la izquierda" y que cada papeleta cuenta. "Quien no vote al PP estará poniendo su voto al servicio de los que menos lo merecen", ha insistido. En este sentido, ha vuelto a apelar sus compañeros de partido a que no se confíen y sigan trabajando para ganar con soltura el próximo 15 de marzo. ““

El PSOE realiza su acto central en Soria y repite el 'no a la guerra' El PSOE ha realizado este sábado el acto central de campaña en Soria, ciudad en la que el candidato socialista a la Junta de Castilla y León en Soria, Carlos Martínez, consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas como alcalde. Acompañado de militantes y candidatos del PSOE, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Martínez se ha dado un baño de masas a una semana de las elecciones del 15-M. Sánchez defiende su 'no a la guerra' y critica a PP y Vox por su "servilismo": "Se quedarán solos defendiendo lo indefendible" Félix Donate Mazcuñán El candidato socialista ha mostrado su apoyo a Sánchez y la postura internacional del Gobierno y ha prometido cambiar a partir del 15 de marzo "las políticas públicas equivocadas que se han aplicado en Castilla y León en los últimos 40 años". "Mañueco es más de lo mismo y su gestión es el declive. Tiene un modelo caducado y él lo está con el modelo. No sirve la excusa permanente del 'sanchismo'. Hay que poner encima de la mesa un proyecto político que nos escuche en Madrid", ha defendido en un acto ante centenares de manifestantes. Por su parte, Pedro Sánchez ha vuelto a defender el 'no a la guerra', ha señalado al PP y Vox por sus críticas a la postura internacional de España respecto al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y se ha mostrado "orgulloso" de cómo otros países han seguido la postura internacional del Gobierno, ha asegurado. "No estamos solos, somos los primeros. Los que se van a quedar solos son los que defienden lo indefendible", ha dicho el presidente del gobierno apuntando a PP y Vox en un mitin de campaña. Para el presidente del Gobierno, "viendo el eco de la posición de España", es un "orgullo ser español por ver lo que defendemos ante la barbarie". "Feijóo no va a apagar la calefacción de Soria, ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas. Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", ha criticado Sánchez al tiempo que ha calificado de "servilismo" a la postura de PP y Vox respecto a Irán.

Abascal, a Sánchez: "Se agarra a cualquier tipo de guerra porque le gustan más que a nadie" Vox ha estado este sábado de campaña en la localidad zamorana de Toro, donde su líder nacional, Santiago Abascal, ha llevado la defensa del "sentido común" para "dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos" y una vez más han entrado asuntos de actualidad nacional. Ante las acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al PP y a Vox, de "hipócritas" al asegurar que "es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", Abascal ha dicho que es "sorprendente" ver a Sánchez, "el capo de una mafia corrupta", llamar "hipócrita a nadie cuando ha mentido a todos los españoles" y "habla siempre de las guerras porque se agarra a cualquier tipo de guerra" porque "le gustan más que a nadie", se alimenta de ellas y lo hace todo "para que no se hable de su corrupcion, de la de su partido, su familia". Los castellanos y leoneses deben saber, ha afirmado en una atención a los medios, que el "plan de Feijóo, Aznar y Rajoy que andan paseando por esta tierra, porque no sé muy bien quién manda en esa casa, consiste en apartar a Vox para seguir teniendo la puerta abierta a los pactos históricos con el PSOE". En plenas conversaciones con el PP en Extremadura y Aragón para formar gobierno, Abascal ha cargado contra el partido de Alberto Núñez Feijóo: "Parece que para sobrevivir no ha tenido nunca inconvenientes en pactar con todos con el PSOE con el PNV con los separatistas catalanes pero cuando llega el momento de pactar con Vox de repente surgen todos los obstáculos todos los problemas y todas las trampas y todo tipo de estafas al electorado de Vox". De nuevo, Abascal ha culpado a las políticas migratorias pactadas por populares y socialistas y a las políticas verdes "pactadas también por todos ellos", de los "problemas de inseguridad" en las calles, y la "inviabilidad de las explotaciones del campo". Y ha culpado a los políticos en España de una "invasión migratoria", de manera especial a Pedro Sánchez, por la regularización extraordinaria de migrantes. "Muchas personas que han venido a vivir a España no quieren adaptarse ni a las costumbres ni a las leyes de los españoles y pretenden que nosotros nos adaptemos a ellos", ha denunciado. ““

UPL apuesta por proteger enclaves patrimoniales desde El Bierzo La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, ha visitado este sábado la comarca de El Bierzo. Desde allí ha anunciado que si impulsará una mayor promoción y protección de los enclaves patrimoniales para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Las Médulas tras los incendios forestales. Además, ha defendido la necesidad de reforzar tanto la promoción como la protección del patrimonio histórico y cultural y ha dicho que esta labor debe abarcar enclaves y elementos patrimoniales destacados como el casco antiguo de Salamanca, las antiguas minas romanas de Las Médulas, el Camino de Santiago francés o el yacimiento de arte rupestre de Siega Verde. ““

Belarra y Montero arropan al candidato de Podemos-AV en Valladolid y reivindican el 'no a la guerra' La líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero han participado en un acto de campaña en Valladolid para arropar al candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas. En sus intervenciones, ambas han defendido que decir 'no a la guerra' es "cerrar las bases de Rota y Morón" y "salir de la OTAN". Por su parte, Llamas ha lamentado el "bagaje" que ha dejado en Castilla y León los "casi 40 años" de Gobierno del PP y ha considerado que ha supuesto "demolición tras demolición". Belarra defiende en Valladolid que "decir 'No a la guerra' es cerrar las bases y salir de la OTAN" Mª Carmen Cruz Martín