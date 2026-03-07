Rego y Maíllo acusan a la derecha de "hincar la rodilla" ante Trump: "Si fuera por ellos España estaría en guerra"

En Comú, la alianza de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo que concurre a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León con Juan Gascón como candidato han llevado el 'no a la guerra' a Valladolid en su acto central de campaña que ha contado con la ministra de Infancia y Juventud Sira Rego, el coordinador federal de IU Antonio Maíllo y la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández.

La democracia "se defiende diciendo alto y claro no a la guerra", un mensaje con el que la ministra ha cerrado su intervención ante un abarrotado Centro Cívico del Canal de Castilla, donde ha acusado a la derecha y la ultraderecha de "hincar la rodilla" frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rego ha acusado acusa a la derecha y la ultraderecha de "entregar el territorio y los recursos a fondos de inversión extranjera que nos exprimen y saquean, mientras nos cuentan que son patriotas, que ellos son los patriotas", pero su patria "cabe en una pulserita porque luego como estamos viendo no tienen problema en hincar la rodilla frente a una potencia extranjera y someter el interés del país frente a Trump, no tiene problema en ponerse de rodillas. Tenemos una derecha vendepatrias eso es lo que hay en este país, una derecha vendepatrias".

Maíllo apuesta por la "movilización" de la gente "decepcionada" El coordinador de IU, Antonio Maíllo, quien también ha arropado al candidato de la alianza en este acto central, ha advertido que "si fuera por Mañueco y el PP, España estaría en guerra", y ha valorado el 'no a la guerra' como un triunfo de la paz y de quienes la defienden como forma de relación entre los países, 40 años después de haber dicho "no a la OTAN, bases fuera y no a la guerra". En su intervención ante decenas de simpatizantes también ha coreado el 'no a la guerra': "¿Alguien se cree que sin nosotros en el Gobierno se habría levantado la banderea del no a la guerra? Por cierto: No a la guerra, no a la guerra...Ni un voto a Vox, ni un voto al PP no seáis los tontos útiles de quienes están a los intereses de las grandes multinacionales y de los fondos de inversión". Este acto central de Valladolid va a permitir el "impulso de movilización clave" para "convocar y provocar el cambio de gobierno en Castilla y León", ha asegurado Maíllo en el mitin ante decenas de simpatizantes en el que ha llamado a hacer una "labor militante" que "no va a consistir en ver las barbaridades que dice la extrema derecha en los algoritmos de las redes sociales, sino en "hablar con la gente, mirarla a al cara" y "reivindicar la actividad más noble que es la política y su dimensión humana". Maíllo ha apostado por la "movilización de la gente progresista, de izquierdas, la gente decepcionada con esta canalla que está gobernando Castilla y León con un Gobierno que comete una acción criminal de abandono a los pueblos que fueron arrasados este verano por los incendios" y que "decepciona al ver como deja sin médicos algunos pueblos y privatiza la educación más de lo que está, estamos en la fuerza del cambio y de la esperanza".