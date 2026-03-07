Rego y Maíllo acusan a la derecha de "hincar la rodilla" ante Trump: "Si fuera por ellos España estaría en guerra"
- La ministra de Juventud y el coordinador federal de IU arropan al candidato de En Común Juan Gascón en Valladolid
- Lara Hernández: "Desde Vox están construyendo esta alianza del mal que desde aquí vamos a derrotar"
En Comú, la alianza de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo que concurre a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León con Juan Gascón como candidato han llevado el 'no a la guerra' a Valladolid en su acto central de campaña que ha contado con la ministra de Infancia y Juventud Sira Rego, el coordinador federal de IU Antonio Maíllo y la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández.
La democracia "se defiende diciendo alto y claro no a la guerra", un mensaje con el que la ministra ha cerrado su intervención ante un abarrotado Centro Cívico del Canal de Castilla, donde ha acusado a la derecha y la ultraderecha de "hincar la rodilla" frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“🙌✊ Lleno en Valladolid para defender lo común. #EnComun #IU #Sumar #Equo pic.twitter.com/Y2WxdO9Zfp“— IU Castilla y León🔻 (@iucyl) March 7, 2026
Rego ha acusado acusa a la derecha y la ultraderecha de "entregar el territorio y los recursos a fondos de inversión extranjera que nos exprimen y saquean, mientras nos cuentan que son patriotas, que ellos son los patriotas", pero su patria "cabe en una pulserita porque luego como estamos viendo no tienen problema en hincar la rodilla frente a una potencia extranjera y someter el interés del país frente a Trump, no tiene problema en ponerse de rodillas. Tenemos una derecha vendepatrias eso es lo que hay en este país, una derecha vendepatrias".
Maíllo apuesta por la "movilización" de la gente "decepcionada"
El coordinador de IU, Antonio Maíllo, quien también ha arropado al candidato de la alianza en este acto central, ha advertido que "si fuera por Mañueco y el PP, España estaría en guerra", y ha valorado el 'no a la guerra' como un triunfo de la paz y de quienes la defienden como forma de relación entre los países, 40 años después de haber dicho "no a la OTAN, bases fuera y no a la guerra".
En su intervención ante decenas de simpatizantes también ha coreado el 'no a la guerra': "¿Alguien se cree que sin nosotros en el Gobierno se habría levantado la banderea del no a la guerra? Por cierto: No a la guerra, no a la guerra...Ni un voto a Vox, ni un voto al PP no seáis los tontos útiles de quienes están a los intereses de las grandes multinacionales y de los fondos de inversión".
Este acto central de Valladolid va a permitir el "impulso de movilización clave" para "convocar y provocar el cambio de gobierno en Castilla y León", ha asegurado Maíllo en el mitin ante decenas de simpatizantes en el que ha llamado a hacer una "labor militante" que "no va a consistir en ver las barbaridades que dice la extrema derecha en los algoritmos de las redes sociales, sino en "hablar con la gente, mirarla a al cara" y "reivindicar la actividad más noble que es la política y su dimensión humana".
Maíllo ha apostado por la "movilización de la gente progresista, de izquierdas, la gente decepcionada con esta canalla que está gobernando Castilla y León con un Gobierno que comete una acción criminal de abandono a los pueblos que fueron arrasados este verano por los incendios" y que "decepciona al ver como deja sin médicos algunos pueblos y privatiza la educación más de lo que está, estamos en la fuerza del cambio y de la esperanza".
Lara Hernández: "Vox está construyendo esta alianza del mal que vamos a derrotar"
Por su parte, Lara Hernández, coordinadora estatal de Sumar, que también ha participado en el acto al ser preguntada por la petición del PP de consultar en el Congreso una posible movilización de tropas ha dicho que el PP parece "desnortado" y que es Aznar el que manda que el propio Feijóo no esta altura circunstancias histórica y del sentir mayoritario de la sociedad que se ha comprometido históricamente con la defensa de la paz, movimientos pacifistas y el no a la guerra".
Esta campaña de Castilla y León es "complicada", y en ella el PP y Vox piensan ceñir sus políticas fascistas reaccionarias en esta comunidad", ha dicho Hernández, que ha recordado las declaraciones de este viernes del portavoz parlamentario del PP Miguel Ángel Tellado cuando decía que Santiago Abascal venía a esta comunidad autónoma para "después bloquear el Gobierno" y ha añadido: "Lo que vamos a ver es que Vox está construyendo esta alianza del mal que desde aquí vamos a derrotar, con toda la fuerza de los compañeros candidatos a las Cortes".
Elecciones Castilla y León 2026: otras noticias destacadas
- Mañueco, Martínez y Pollán se enfrentan en RTVE por los pactos, el campo o la inmigración, con Sánchez de fondo
- Así van las encuestas en Castilla y León: el PP ganaría sumando dos escaños y dependiendo de nuevo de Vox
- Un total de 131 candidaturas de 26 partidos concurren a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León
- Quién es quién en las elecciones de Castilla y León: un presidente que quiere gobernar solo y dos alcaldes, entre los candidatos
- Elecciones en Castilla y León: Calendario y fechas clave en los comicios