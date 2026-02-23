IU avisa a Podemos del riesgo de quedar "arrinconado para siempre" si va por libre

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha avisado a Podemos de que podría quedar "arrinconado para siempre" si va por libre y ha señalado que la nueva refundación de los partidos del espacio de Sumar evitará que haya "cualquier espacio de competencia" electoral en la izquierda porque, en su opinión, todos acabarán confluyendo en la misma dirección. Los 'morados', que rechazan unirse a su esfera, han contestado: "Las alianzas van a caer por su propio peso".

En un desayuno informativo, Maíllo ha celebrado el acto del pasado sábado sobre la refundación de la coalición Sumar, con el que IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes ratifican su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales y abren la puerta al resto de formaciones a la izquierda del PSOE.

Maíllo ha alertado también contra aquellos que quieren recuperar el bipartidismo y ha instado a la unidad a la izquierda del PSOE, pese a las diferencias, de nuevo en una alusión velada a Podemos, que ha rechazado por el momento volver a ir en coalición con Sumar.

"Si no haces una caracterización de la realidad que es, te quedas fuera del carril" "Desde IU hemos aprendido que quien no haga una caracterización de la realidad, no la que te guste, sino la que es, te quedas fuera del carril y posiblemente para siempre. Te quedas arrinconado y posiblemente para siempre", ha declarado. Está previsto, según ha podido saber RTVE, que haya más actos de la refundación de la esfera de Sumar como el del pasado sábado en marzo y abril en Andalucía y Cataluña, todavía por concretar. Estas formaciones descartan por ahora una coalición electoral con el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que lanzó una propuesta el pasado miércoles junto al diputado de Más Madrid Emilio Delgado para hacer un frente común" entre la izquierda y los partidos soberanistas. "Ciencia, método y orden para ganar provincia a provincia a Vox", dijo Rufián. Le contestó en el acto de refundación de Sumar el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien dijo que si bien la "aritmética" electoral "es muy importante", aseguró que "no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral, se ganan con un proyecto político ganador. Al respecto, el espacio de Sumar insiste en la necesidad de centrarse en un programa y rechaza por ahora hablar de liderazgos y de coaliciones. El líder de IU ha asegurado que la alianza entre los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno de coalición es un proceso de "sentido común" e "irreversible", pero ha insistido en que la voluntad es avanzar con el resto de actores de izquierdas.