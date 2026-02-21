Coaliciones, alianzas y confluencias: la historia interminable de la izquierda en España

Coaliciones, espacios, confluencias, partidos políticos... Son muchas las opciones que han explorado los partidos de izquierdas en España en democracia. Entre las primera alianzas que se recuerdan, la del PSOE de Joaquín Almunia y la Izquierda Unida de Paco de Frutos en el año 2000; un pacto confuso que disparó la abstención y facilitó la mayoría absoluta a José María Aznar.

Desde entonces, en cada legislatura se abre el debate sobre cómo reorganizar este espacio y ser más fuertes en las urnas. Entre las últimas propuestas se encuentran las planteadas por el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, y la reedición del espacio de Sumar que tiene lugar este mismo sábado. El Círculo de Bellas Artes de Madrid es el escenario escogido para relanzar la alianza que forman Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid de cara las próximas elecciones generales.

Este acto, sin embargo, llega con ausencias de peso y algunas incógnitas. Entre las ausencias más destacadas, la de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar ha optado por no estar presente en este evento y no condicionar el debate sobre quién debe ser el candidato del nuevo espacio.

Y sobre las incógnitas, qué papel tendrá finalmente Podemos en esta nueva alianza. "Podemos es el elefante en la habitación", explica en declaraciones a RTVE Noticias Pablo Simón, profesor titular de Ciencia Política en la Carlos III de Madrid.

Este viernes los morados han celebrado su Consejo Ciudadano Estatal de su partido, el máximo órgano entre congresos, y han rechazado el plan Rufián porque, según su secretaria general, Ione Belarra, los proyectos de "cálculo electoral" llevarán al "barrido de la izquierda".

En el caso de Rufián, el debate se centra en cómo aglutinar en estos espacios de la izquierda a las formaciones nacionalistas, soberanistas e independentistas. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros para ver cómo nos repartimos los votos?", fue una de las preguntas más comentadas de su acto esta semana en la sala Galileo Galilei de Madrid. La intención del republicano es "ganar provincia a provincia a Vox", insistiendo en que se presente en cada circunscripción la lista que pueda obtener más votos.

Este planteamiento, sin embargo, se ha topado ya con varias negativas. Entre ellas las de su propio partido, Esquerra; pero también EH Bildu, BNG y Podemos.

Año 2000: llega la primera gran alianza de la izquierda El profesor de Ciencia Política, Pablo Simón, expone claramente que la izquierda siempre ha estado más dividida que la derecha. "Es una cuestión histórica de la izquierda, siempre ha habido mayor fragmentación que entre los partidos de la derecha. Eso tiene que ver con la división entre la Segunda y la Tercera Internacional y hasta con cómo dentro de la propia izquierda poscomunista hay varios partidos", explica a RTVE Noticias. Entre los primeros experimentos de coalición entre los partidos de izquierda encontramos la alianza que forjaron el PSOE de Joaquín Almunia y la Izquierda Unida de Paco de Frutos. En el año 2000 se celebraron elecciones generales en España y el Partido Popular de José María Aznar llegaba con opciones de revalidar. Los socialistas, con el objetivo de recuperar apoyos tras perder el Gobierno en 1996, llegaron a un acuerdo con IU. El PSOE propuso que Izquierda Unida retirase sus candidaturas en muchas provincias y donde apenas tenía opciones de escaño, para no dividir el voto de izquierdas. A cambio, tendría representación en el Senado y presencia en un posible Gobierno. El resultado, sin embargo, no fue el esperado: el PSOE sufrió un fuerte retroceso electoral e IU perdió aún más representación parlamentaria. El fracaso provocó, además, la dimisión de Almunia como secretario general de los socialistas. 01.23 min La unión de la izquierda en España: una historia de encuentros y desencuentros

La irrupción de Podemos y el intento de 'sorpasso' al PSOE El malestar social tras la crisis económica del año 2008 desencadenó el movimiento del 15-M, con Pablo Iglesias como líder más visible y con la creación de Podemos. Su discurso se centró, sobre todo, en la lucha contra la corrupción y la crítica a las políticas de austeridad. En las elecciones europeas de 2014 obtuvo cinco eurodiputados. Durante 2015, Podemos se estructuró como partido a nivel estatal y comenzó a competir directamente con el PSOE por el liderazgo de la izquierda. Así, llegaron las generales de diciembre de 2015, que dejaron un Congreso muy fragmentado. Pablo Iglesias, con camisa roja, en los inicios de Podemos. Las elecciones se repitieron en junio de 2016 y Pablo Iglesias buscó el 'sorpasso' aliándose con Izquierda Unida. Este hecho no llegó y, de hecho, la alianza perdió apoyos: ambos partidos terminaron con 1,2 millones de votos menos que seis meses antes. En 2019 también se repitieron las elecciones, ya bajo las siglas de Unidas Podemos e integrando el espacio Podemos, Izquierda Unida y Equo. En los comicios de noviembre de ese año, la izquierda pierde cuatro escaños respecto a abril, porque Más País, de Íñigo Errejón, se salió de la alianza.