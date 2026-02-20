Sumar llama a todas las fuerzas de izquierda a unirse y pide "dejar los egos a un lado"

A un día de que se presente la nueva confluencia de la izquierda del PSOE que quieren conformar los cuatro partidos que integran Sumar y que tienen responsabilidades en el Gobierno de coalición de cara a las elecciones generales de 2027, este viernes la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas a sumarse al proyecto, pero ha pedido también "dejar los egos a un lado".

En una entrevista en Las mañanas de RNE, la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha negado que sea una "reedición" de la coalición que se presentó en 2023 bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, ya que, ha asegurado, la principal diferencia es que en 2023 se presentaron con un programa "de urgencia" y ahora plantean una candidatura "más sólida y solvente".

Por ello, ha señalado que se trata de hacer un "llamamiento más amplio". "Aquí faltan muchas fuerzas políticas, organizaciones sociales, personas... y queremos contar con todas ellas", ha insistido, al tiempo que con esta nueva coalición se aspira a "conectar con la gente" para poder "defender los intereses de la ciudadanía", pero ha admitido que el nombre y el candidato a la Presidencia del Gobierno por ahora es lo de menos.

Para Hernández, lo importante del acto de este sábado es que van a plantear que "hay que activarse ya" de cara a las próximas elecciones generales, porque, ha incidido, "la gente progresista" les "está esperando". "Estamos en un momento en el que las izquierdas de nuestro país tenemos que hacernos cargo de la realidad y de los cambios de época tan acelerados que estamos viviendo", ha afirmado. También ha llamado a la reflexión y a la autoevaluación.

También ha defendido la necesidad de poner sobre la mesa políticas concretas que permitan llegar a un acuerdo de mínimos con el resto de partidos sobre la base de los retos actuales, y ha puesto de ejemplo la vivienda o la redistribución de la riqueza.

El acto de presentación Preguntada por la ausencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la presentación de la nueva alianza, un acto que lleva por lema 'Un paso al frente' y que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha comentado que ha decidido no acudir para dejar todo el protagonismo a los cuatro partidos políticos. Quienes sí acudirán a este acto serán la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, y el titular de Cultura y dirigente de los Comunes, Ernest Urtasun, así como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. También estará el coordinador general de IU y Sumar, Antonio Maíllo, y la propia Hernández. Y aunque la nueva coalición está abierta a que se puedan integrar más formaciones de izquierdas, Compromís, Bildu y BNG han descartado por ahora implicarse en la construcción orgánica de la misma. Dentro de los aliados electorales de Sumar en las últimas elecciones, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca han declinado también su asistencia.

Belarra rechaza la propuesta de Rufián Por su parte, Podemos ha reunido este viernes a su Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano del partido entre asambleas federales. Y en su discurso inaugural, la líder de los 'morados', Ione Belarra, ha rechazado el plan del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien el pasado miércoles abogó por que se presentara la opción de izquierdas con más posibilidades de ganar a Vox en cada provincia. Rufián y Delgado abren el debate en la izquierda: "Ciencia, método y orden para ganar provincia a provincia a Vox" Àlex Cabrera Para Belarra, ese planteamiento solo es útil para el PSOE. "Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Y es que hay que apoyar al PSOE, porque es la candidatura más grande", ha advertido. Además, ha considerado que "por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que es precisamente quienes pueden pararle los pies". Durante su discurso, la secretaria general de Podemos se ha mostrado muy crítica con los dos partidos del Gobierno de coalición. En su opinión, es precisamente la "inacción" del PSOE lo que está haciendo que la extrema derecha "no deje de crecer". "Hoy todo el mundo reconoce que con este Gobierno que ha renunciado a transformar, que ha realizado el mayor rearme de la historia, y que no hace nada para enfrentar la crisis de vivienda, no solo la extrema derecha no retrocede, sino que no deja de crecer", ha subrayado. Belarra ha defendido que para poder combatir a la extrema derecha, se tiene que poner "en pie" la izquierda autónoma, con un "proyecto confederal" y que "no haga política desde el miedo, porque el miedo paraliza".

Rufián aboga por confluencias, no por retiradas en la izquierda Por otro lado, Rufián ha querido dejar claro que en su propuesta del miércoles no quiso decir que hubiera retirada de partidos, sino que se buscaran alianzas entre listas, dejando atrás "insultos" o "miedos". "Una cosa. Yo no pido retiradas. Yo pido confluencias. Y eso no significa que se presente una, pero tampoco significa que se presenten 14", ha aclarado este viernes Rufián en la red social X. ““ Según Rufián, se trata de "potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse en torno a ellos", pero "en plural". "Eficacia y ciencia. Provincia a provincia", ha reiterado. Además, ha incidido en que su idea "es una propuesta que espera contrapuestas", pero ha pedido que no haya "insultos, ni miedos, ni especulaciones, ni difamaciones". "A ver si cuando todo el mundo se calme y vuelva a mirar los números, puede ser", ha abundado.