La izquierda se conjura para "construir futuro" aprendiendo de sus "errores" y llamando a la unidad: "Aquí no sobra nadie"

Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes se han conjurado este sábado en Madrid para "construir futuro" refundando su alianza pero con el propósito claro de "cambiar" y de "aprender de los errores del pasado" para no volver a repetirlos "nunca". Han llamado a más fuerzas a sumarse con la promesa de que "esto no es otro borrón y cuenta nueva" de la izquierda. Pero rechazan por el momento hablar de liderazgos ni coaliciones porque "el qué es mucho más importante que el quién". En prometen rearmarse como una izquierda de gobierno que defienda derechos ante la "ola reaccionaria" que sacude el mundo: "Somos mucho mejores que ellos".

Bajo el lema "un paso al frente" y banda sonora que ha ido desde el People have the power de Patti Smith a Baile inolvidable de Bud Bunny, los partidos a la izquierda del PSOE, sin Podemos (que ha rechazado la alianza), han reunido a 400 personas que han copado el acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La organización ha tenido que habilitar una sala paralela para que otras 220 personas pudieran seguirlo por pantalla y, aún así, ha habido quien se ha quedado fuera.

Los ministros de Sumar, presentes en el acto (Pablo Bustinduy, Sira Rego, Mónica García y Ernest Urtasun) se han acercado a quienes hacían cola y no han podido entrar para saludarles. En una exhibición de pluralismo, ha habido otros muchos dirigentes de izquierda presentes, como el ex de Podemos Ramón Espinar, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el antiguo coordinador de IU Alberto Garzón.

También han acudido representantes de ERC, Bildu y Compromís, en un momento en que el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, lanzara esta semana su propio proyecto para hacer un "frente común" de la izquierda nacional y soberanista en el país para hacer frente a Vox "provincia a provincia". Un movimiento al que la izquierda le da la bienvenida, pero al que advierte que no todo es "aritmética parlamentaria". Aparte de representantes políticos, se han sumado al acto UGT y CCOO.

Díaz es la gran ausente en un acto con referencias veladas a Podemos La gran ausente ha sido Yolanda Díaz, que ha optado por no participar para no quitar protagonismo a las formaciones que reeditan su alianza. Díaz ya dejó la dirección de Movimiento Sumar en junio de 2024 tras una suma de malos resultados electorales que había culminado en las europeas. La única que ha hecho alusión a ella ha sido Mónica García: "Gracias por estar siempre del lado de la gente trabajadora, de la gente corriente". En las distintas intervenciones de los ministros Urtasun y García, de la coordinadora de Sumar Lara Hernández y del líder de IU, Antonio Maíllo, ha habido además numerosos mensajes velados dirigidos a Podemos, partido con el que han mantenido relaciones tensas desde que rompieron en el Congreso tras las elecciones en 2023. "No nos equivoquemos de adversario", han repetido en varias ocasiones, y han advertido contra quienes "piensan que están mejor en la oposición": "Aquí no sobra nadie". "Los ciudadanos esperan que lo hagamos lo mejor posible (...) Pelearnos no nos va a llevar demasiado lejos". También ha habido mensajes al socio de coalición en el Gobierno, el PSOE, especialmente en materia de vivienda y antes de que el próximo jueves se vote en el Congreso el escudo: "No puede ser que haya un veto previo en el Consejo de Ministros" (...) No se ganan las elecciones con el freno de mano puesto". La anfitriona ha sido la concejala de Más Madrid en el consistorio madrileño Rita Maestre, que ha llamado a echar la vista a 2023 (tras las elecciones generales) para un ejercicio de catarsis. "Hicimos una coalición deprisa y uno de los pocos gobiernos progresistas que quedaban en Europa logró revalidarse" cometiendo "aciertos y errores".

Lara Hernández (Sumar): "Tenemos que volver a conectar con la calle" "Hemos de cambiar si queremos que todo cambie", ha dicho por su parte Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, que ha dejado claro a la ciudadanía que "no estamos ante otro borrón y cuenta nueva de la izquierda" sino ante la "oportunidad" de "construir el mañana sobre la base de unos fundamentos sólidos y firmes". Sobre todo, se ha puesto de reto "volver a conectar con la calle". Hernández ha admitido que esta izquierda "ha perdido el pulso y la comunión con las gentes" y por eso ha clamado contra las "recetas del siglo XX": "Debemos escucharnos y no encerrarnos en nosotros mismos. Valorar el consenso frente al disenso". Ha llamado, en definitiva, a tener "un liderazgo compartido" con líderes reconocidos porque son los que la ciudadanía "reclama y necesita". Pero ha dejado claro que el proyecto debe priorizar "el qué" antes que el quién". Por eso, ha incidido en la importancia de construir un programa y ha avisado: "No vamos a arrojar por la borda ni una de las luchas y esperanzas (...) España no va a volver nunca más a un bipartidismo estéril".

Urtasun, tras la propuesta de Rufián: hace falta "proyecto" "Es muy positivo que nos estemos rearmando como progresistas", ha dicho por su parte Urtasun (comunes), que si bien ha admitido que la "aritmética electoral" es "muy importante", ha recalcado que "no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral se ganan con un proyecto político ganador que es lo que hemos venido hoy también a construir". Ha respondido así a la propuesta de Rufián, a quien sin embargo ha agradecido la iniciativa para unir a la izquierda nacional y soberanista: "Aquí no sobra nadie, no vamos a cerrarle la puerta a nadie porque falta mucha gente". El ministro, que ha hecho un alegato a favor de la cultura contra los "vendepatrias" como el líder de Vox, Santiago Abascal que quieren convertir España en "una franquicia de Donald Trump", ha subrayado tres "urgencias" para llegar a 2027 "en condiciones de volver a gobernar". La primera, ha llamado a "gobernar bien para la mayoría" el resto de la legislatura, por lo que ha llamado a afrontar ya el problema de la vivienda. Pero sobre todo, ha llamado a derrotar a la extrema derecha "donde son débiles": "Defendiendo a la mayoría social frente a los privilegios de unos pocos, que es lo que defienden ellos".

Maíllo: "No nos resignemos ni nos equivocamos de adversario" El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha llamado a la izquierda a no "resignarse" ni sumergirse en "la melancolía". Pero también ha lanzado otro mensaje velado: "Sabemos quién es el adversario y no nos confundimos. Sabemos distinguir". "Tenemos muy claro quiénes son parte del bloque democrático y quién del bloque reaccionario". Lo contrario, ha aseverado, "sería la mayor de las injusticias". Con todo, se ha mostrado convencido de que a este proyecto se van a incorporar más formaciones "porque el sentido común está en la unidad". Por último, ha abogado por una "izquierda transformadora" y "antifascista", y ha lanzado esta advertencia final entre gritos y aplausos de los asistentes, puestos en pie, a la extrema derecha: "No pasarán, no pasarán. ¡No ganarán, no ganarán!".