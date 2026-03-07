Belarra defiende en Valladolid que "decir 'No a la guerra' es cerrar las bases y salir de la OTAN"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido este sábado que "decir 'No a la guerra' es cerrar las bases de Rota y Morón" y "salir de una vez por todas de la OTAN". Lo ha asegurado en un acto de campaña electoral en Valladolid, a donde ha acudido para arropar al candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a las Cortes de Castilla y León.

Belarra ha exigido una vez más que "se vayan fuera los yankis del Estado español", porque, ha asegurado, "estamos entregando la soberanía a una gentuza". Para la líder de la formación 'morada', el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu "son pura violencia contra la clase trabajadora", "puro racismo" y "puro machismo".

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)