Montero llama a "parar" a la derecha con Podemos en Castilla y León: "Esto no puede seguir siendo demoliciones Mañueco"

El primer acto electoral de campaña de Podemos por las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo ha contado con la secretaria política de Podemos, Irene Montero, que ha participado junto al candidato Miguel Ángel Llamas en la concentración por la sanidad pública convocada por la plataforma Marea Blanca de Segovia. Con un llamamiento a "parar" a la derecha en esta comunidad autónoma, Montero ha cargado contra el Gobierno del PP: "Esto no puede seguir siendo demoliciones Mañueco".

"Necesitamos que el dinero público vaya para la sanidad pública, vaya para lo público, no para que se forre Quirón o se forre cualquier empresa amiga del señor Mañueco o de cualquier otro dirigente del PP y es que esto es lo que estamos viendo también en el Estado, ayer el PP y Vox junto a Junts se cargaban el escudo social", ha enfatizado la dirigente de la formación morada solo un día después de que el Congreso rechazara con los votos de estas formaciones el decreto con varias medidas, entre ellas la moratoria de la paralización de los desahucios.

Montero ha dicho que ha llegado el momento de "desenmascarar a la derecha" y ha pedido que "nadie tenga miedo" de hacerlo porque luego "salen con los therian, con el burka, con los inmigrantes, con los okupas y al final quienes están creando los problemas graves que tiene nuestra sociedad es una derecha que protege a las grandes fortunas que hay en este país".

"No son las personas migrantes las que están votando en contra del salario mínimo [...] son la derecha y hay que pararles, y para eso quiero insistir a todos los castellanos y castellanas y leoneses en que Podemos ha sido en todos estos años la única voz que ha dicho las cosas que había que decirle al señor Mañueco", ha dicho la dirigente de la formación morada para pedir el voto.

Llamas reivindica una Sanidad pública y de calidad El profesor de Derecho que por primera vez se presenta como candidato a la Presidencia de la formación morada, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que arrancan la campaña en Segovia "con muchas ganas" para reivindicar una Sanidad pública y de calidad, ante un Gobierno, el del PP, que la está "destrozando" con una "clara apuesta por la privatización y en el medio rural un abandono absoluto". Entre los problemas en esta comunidad autónoma, Llamas ha denunciado las listas de espera que asegura que "se están cronificando" y de las que están "haciendo un negocio", la falta de personal sanitario y las condiciones de absoluta precariedad en que se encuentran. Y ha culminado su mensaje llamando a "blindar la sanidad pública" y extenderla a "nuestros pueblos". El candidato se ha hecho eco de las reivindicaciones de la plataforma Marea Blanca y ha dicho que es "fundamental contar con una nueva infraestructura hospitalaria, más camas de estancias medias, dotar de muchos más recursos a la sanidad pública". Y ha dicho que van a seguir "revindicando estos días una sanidad pública de calidad y poner fin a estas privatizaciones que solo buscan enriquecer a empresas amigas en perjuicio del conjunto de la ciudadanía".