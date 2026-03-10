Ciudadanos defiende su proyecto frente al "inmovilismo del PP, el sanchismo del PSOE y los extremismos de Vox"

La candidata de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León por la provincia de Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha defendido el proyecto de su partido frente a los "40 años de inmovilismo del PP", "el sanchismo del PSOE" y "los extremismos de Vox".

"Nosotros proponemos un proyecto de regeneración, central, liberal y moderado para que esta tierra evolucione. Somos los únicos que podemos garantizar un cambio", ha señalado en una entrevista electoral en La Hora de La 1 en TVE.

Según Trápaga, donde su formación ha gobernado "no ha tenido ni un solo caso de corrupción". "La transparencia es nuestra bandera y por eso nos echaron de este Gobierno del señor Mañueco, por exigir transparencia y que se acabaran los chanchullos. Por eso es tan necesario 18.000 votos valientes para que ese candidato ponga a trabajar a todos por el bien común", ha añadido.