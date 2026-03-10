Ciudadanos defiende su proyecto frente al "inmovilismo del PP, el sanchismo del PSOE y los extremismos de Vox"
- La candidata por Valladolid de la formación, Mitzin Mariana Trápaga, ha sido entrevistada en La Hora de La 1
- La duración de la entrevista ha sido la estipulada por la Junta Electoral Central y no por decisión periodística
La candidata de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León por la provincia de Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha defendido el proyecto de su partido frente a los "40 años de inmovilismo del PP", "el sanchismo del PSOE" y "los extremismos de Vox".
"Nosotros proponemos un proyecto de regeneración, central, liberal y moderado para que esta tierra evolucione. Somos los únicos que podemos garantizar un cambio", ha señalado en una entrevista electoral en La Hora de La 1 en TVE.
Según Trápaga, donde su formación ha gobernado "no ha tenido ni un solo caso de corrupción". "La transparencia es nuestra bandera y por eso nos echaron de este Gobierno del señor Mañueco, por exigir transparencia y que se acabaran los chanchullos. Por eso es tan necesario 18.000 votos valientes para que ese candidato ponga a trabajar a todos por el bien común", ha añadido.
Bajadas de impuestos, becas para el campo y videoconsultas en sanidad
A nivel de propuestas, la candidata de la formación 'naranja' ha propuesto una bajada del 30% del IRPF en el tramo autonómico para crear empleo y bonificaciones para las zonas rurales. Además, para el campo ha propuesto una "beca" para acercar a los jóvenes al sector primario. "Beca para que las universidades se acerquen al mundo rural y se hagan prácticas en empresas del mundo rural", ha explicado.
En materia de sanidad, Trápaga ha defendido aumentar la plantilla y usar las tecnologías para llegar a las zonas más despobladas y "tener una atención primaria en condiciones". Por eso, han propuesto que haya un "teléfono 900 de triaje tanto pediátrico como geriátrico". "Otras medidas serán videoconferencias en zonas rurales para cosas que no necesiten oscultación".
Para solucionar el problema de la vivienda, Ciudadanos apuesta por prestamos "a coste cero" por parte de la Junta de Castilla y León y ayudas para rehabilitar viviendas antiguas en zonas rurales. Finalmente, para hacer frente a la despoblación, la formación de Trápaga defiende una "bajada de impuestos".