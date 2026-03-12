Martínez (PSOE) culpa al PP de que Castilla y León lleve "sin adaptar su ley de violencia de género más de 15 años"
- El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla y León ha sido entrevistado en La Hora de La 1
- Acusa también al PP del problema de la despoblación en la comunidad
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha culpado al PP que la ley estatal de violencia de género lleve "más de 15 años" sin adaptarse en la comunidad, y ha señalado que el "negacionismo mata", por lo que ha abogado por tomarse "más en serio" todas las medidas de ese pacto.
Martínez se ha pronunciado así en una entrevista electoral en La Hora de La 1 un día después del último caso de violencia machista que acabó con la vida de tres mujeres en Miranda de Ebro (Burgos).
Por otro lado, preguntado por la despoblación que afecta a Castilla y León, Martínez ha defendido que hay que garantizar tres derechos: "el derecho a quedarse, el derecho a volver y el derecho a venir". En este sentido, ha abogado por "garantizar los derechos" para que la gente se pueda quedar "en igualdad de oportunidades" y también "generar esos pilares para los que se marcharon, puedan volver".
En su opinión, la despoblación es fruto de "40 años de políticas equivocadas del PP, generando un antimodelo". Para combatirla, ha propuesto "generar una ley de despoblación, una ley de ordenación del territorio y una ley de desarrollo rural".
Sanidad, educación y vivienda
Para Martínez, la sanidad y la educación son de las materias en las que hay que poner la atención. En sanidad, ha defendido hacer una "planificación diferente", con "inversiones en infraestructuras", así como también una "mejora de las condiciones de los sanitarios". En este sentido, ha criticado que Castilla y León es "la comunidad autónoma que peor paga a los profesionales de la sanidad". "Exportamos talento de enfermería porque son mejor pagados en otras comunidades", ha denunciado. También ha sostenido la necesidad de invertir más en atención primaria, que, a su juicio, "está abandonada a su suerte".
En cuanto a educación, ha asegurado que hay una "desconexión absoluta" porque "se exportan 6.000 titulados al año". "Tenemos que alinear los grados universitarios y de FP con las necesidades del territorio", ha sostenido. También ha defendido la existencia de becas autonómicas que "entiendan la realidad de una comunidad como Castilla y León, donde el exilio es casi obligado", y ha puesto de ejemplo que hay muchos niños que tienen que abandonar sus provincias para ir a estudiar Secundaria o FP.
Asimismo se ha referido a la problemática de la vivienda y ha acusado que con el Gobierno de Mañueco solo "una de cada 100 viviendas que se construyen tienen algún tipo de protección" cuando antes de entrar "la derecha a gobernar", eran "80 de cada 100". Para ello, ha apostado por crear un consorcio con ayuntamientos para establecer "una estrategia de desarrollo de un parque público de vivienda". También ha prometido una ayuda de 350 euros para el alquiler para los que jóvenes que se quieran independizar, activar ayudas para rehabilitación en el medio rural e incentivar que los grandes tenedores de viviendas las incorporen al mercado.
Otras noticias de las Elecciones de Castilla y León 2026
- Comparador de programas electorales de Castilla y León 2026: las propuestas de los partidos
- Así cierran las encuestas en Castilla y León: el PP ganaría sin sumar más escaños y Vox crecería por encima del 20%
- De los datos de despoblación a las cifras de empleo: verificamos el debate de las elecciones de Castilla y León en RTVE
- Quién es quién en las elecciones de Castilla y León
- Castilla y León, en datos: la comunidad más grande de España no logra frenar la despoblación ni el envejecimiento