Martínez (PSOE) culpa al PP de que Castilla y León lleve "sin adaptar su ley de violencia de género más de 15 años"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha culpado al PP que la ley estatal de violencia de género lleve "más de 15 años" sin adaptarse en la comunidad, y ha señalado que el "negacionismo mata", por lo que ha abogado por tomarse "más en serio" todas las medidas de ese pacto.

Martínez se ha pronunciado así en una entrevista electoral en La Hora de La 1 un día después del último caso de violencia machista que acabó con la vida de tres mujeres en Miranda de Ebro (Burgos).

Por otro lado, preguntado por la despoblación que afecta a Castilla y León, Martínez ha defendido que hay que garantizar tres derechos: "el derecho a quedarse, el derecho a volver y el derecho a venir". En este sentido, ha abogado por "garantizar los derechos" para que la gente se pueda quedar "en igualdad de oportunidades" y también "generar esos pilares para los que se marcharon, puedan volver".

En su opinión, la despoblación es fruto de "40 años de políticas equivocadas del PP, generando un antimodelo". Para combatirla, ha propuesto "generar una ley de despoblación, una ley de ordenación del territorio y una ley de desarrollo rural".