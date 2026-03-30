Elecciones en Andalucía: RTVE propone un debate a cinco y un cara a cara PP-PSOE

RTVE, en el marco de su apuesta por una información independiente y plural y dada la relevancia de las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo, propone la celebración de un debate el 7 de mayo entre todos los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurran a los comicios. También propone un cara a cara para el 4 de mayo entre los candidatos de los dos grupos con mayor representación en el Parlamento de Andalucía: PP y PSOE.

El debate del jueves 7 de mayo se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La Corporación ofrecerá de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

En la carta de invitación remitida este lunes, el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, solicita la colaboración de los partidos concurrentes, en el marco de la amplia oferta informativa que RTVE pretende promover. Asimismo, expresa el compromiso a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía.