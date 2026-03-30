Elecciones en Andalucía: RTVE propone un debate a cinco y un cara a cara PP-PSOE
- Plantea el 7 de mayo el debate entre los números uno de las fuerzas con representación parlamentaria que concurran a las elecciones
- El cara a cara entre Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y María Jesús Montero (PSOE) se propone para el 4 de mayo
- La emisión será en directo en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play
RTVE, en el marco de su apuesta por una información independiente y plural y dada la relevancia de las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo, propone la celebración de un debate el 7 de mayo entre todos los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurran a los comicios. También propone un cara a cara para el 4 de mayo entre los candidatos de los dos grupos con mayor representación en el Parlamento de Andalucía: PP y PSOE.
El debate del jueves 7 de mayo se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La Corporación ofrecerá de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.
En la carta de invitación remitida este lunes, el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, solicita la colaboración de los partidos concurrentes, en el marco de la amplia oferta informativa que RTVE pretende promover. Asimismo, expresa el compromiso a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía.
Audiencia y relevancia de los debates electorales en RTVE
RTVE ha celebrado debates electorales en todos los recientes comicios autonómicos con excelentes resultados de audiencia. El 5 de marzo, La 1 y el Canal 24 horas fueron la opción elegida por la audiencia castellanoleonesa para seguir el debate entre los tres candidatos a la presidencia autonómica, con un 10,9%. En Aragón, el debate a ocho celebrado el 29 de enero lideró en la región con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el 26 de enero el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. En Extremadura, el debate electoral a ocho celebrado el 18 de diciembre logró en la región un 17,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.