RTVE y el Comité de Emergencia y lanza un llamamiento para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

RTVE se une a la campaña de ayuda humanitaria lanzada por el Comité de Emergencia Español, con el objetivo de colaborar y conseguir fondos para apoyar a las miles de personas afectadas por los terremotos que el pasado 24 de junio sacudieron el norte de Venezuela. Los seísmos, de magnitud 7.2 y 7.5, han afectado principalmente a la zona de La Guaira, donde la situación es especialmente crítica.

Los últimos datos elevan a 1.430 las personas fallecidas, al menos 3.238 heridos y 3.142 familias sin hogar tras los seísmos, si bien las cifras de víctimas y de personas damnificadas siguen en aumento a medida que avanzan los equipos de rescate. Además, importantes infraestructuras, edificios, hospitales y escuelas han quedado devastados.

Los grandes daños personales y materiales causados por los terremotos hacen necesaria la actuación humanitaria en diversos ámbitos, lo que incluye proporcionar alojamiento seguro para las familias cuyas viviendas han quedado dañadas o inhabitables, garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene y materiales de primera necesidad como mantas o ropa, asegurar la atención sanitaria, traslado a clínicas móviles, personal y material médico y la continuidad educativa para los niños y niñas. Además, es imprescindible ofrecer apoyo psicosocial frente al miedo, la incertidumbre y las pérdidas.

Por ello, las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español (Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) se unen bajo una misma voz y un mismo propósito: lanzar un llamamiento de ayuda y recaudar fondos para las personas afectadas por estos terremotos.

La colaboración puede realizarse por diferentes vías:

SMS con la palabra ‘JUNTOS’ al 28014 (coste y valor del donativo de 1,2 euros)

Llamando al 900 595 216

Bizum: 02076

Transferencia bancaria: ES24 2100 5731 7202 0035 4082

A través de la web: https://www.comiteemergencia.org/emergencias/terremoto-venezuela/#donar

El Comité de Emergencia Español es la unión de 8 ONG internacionales especialistas en ayuda humanitaria, medios de comunicación, empresas y ciudadanía, cuyo objetivo es canalizar la solidaridad de la ciudadanía y empresas en emergencias humanitarias. RTVE colabora desde 2022 con el Comité de Emergencia, lo que consolida la apuesta de la Corporación por impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la respuesta humanitaria internacional.

RTVE, en línea con su compromiso con la Agenda 2030 y la divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), refuerza con esta colaboración la promoción de varios objetivos clave. Entre ellos, el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero), el ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 10 (reducción de desigualdades), el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos).