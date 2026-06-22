RTVE Play estrena 'Gloria Bendita', el primer late night gitano de la historia de la televisión

RTVE Play continúa ampliando su catálogo de contenidos originales con un lanzamiento pionero en la radiodifusión española: ‘Gloria Bendita’. Se trata del primer late night gitano de la historia, un formato de videopodcast donde las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta". Se estrena hoy en el canal EN PLAY a partir de la 21:00 horas después del programa especial de CTA en el Mundial comentando el encuentro Argentina – Austria.

Dirigido y presentado por el comunicador Ariel Carmona, ‘Gloria Bendita’ es una producción de Cariñito Films con la participación de RTVE que huye activamente de los tópicos para ofrecer una propuesta cultural de entretenimiento, pensamiento y autenticidad. En palabras de su director, se trata de una producción que busca saldar una deuda histórica en los medios de comunicación y ofrecer un altavoz real. "Llevamos seis siglos aquí y nunca habíamos tenido un programa gitano en formato late night", reivindica Carmona en el arranque del espacio, subrayando el valor del servicio público de RTVE.

Ariel Carmona

Debut con Farruquito y José Vega Para su puesta de largo, el programa cuenta como invitado con Farruquito, considerado un patrimonio vivo del flamenco. El bailaor se sienta en el plató de ‘Gloria Bendita’ para conversar de manera íntima sobre su nuevo documental, ‘Será Farruquito’, un proyecto cinematográfico con el que busca acercar su faceta humana e histórica al gran público. Durante la charla, repasa la fascinante y dura vida de su abuelo, el maestro Farruco, y cómo los elementos de la naturaleza marcaron su irrepetible escuela de baile. La mesa de debate se completa con la incorporación de José Vega de los Reyes, reconocido escritor, periodista e investigador de la asociación Facali y autor del libro ‘El Dios de los Gitanos’. Juntos, bajo la batuta de Ariel Carmona, abordan sin censura cuestiones de profunda relevancia social como la definición antropológica de la apropiación cultural, el papel histórico de las mujeres gitanas en la transmisión del cante por vía materna y los techos de cristal existentes en las instituciones que gestionan el flamenco actual. El programa no elude pasajes oscuros de la historia de España, rescatando la memoria de la Prisión General de Gitanos (la Gran Redada de 1749), un intento de genocidio sistemático que, como denuncian los invitados, sigue estando ausente de los libros de texto escolares.