RTVE Play estrena un especial 'Está el horno para bollos by Fulanita Fest'

El programa de Playz ‘Está el horno para bollos’, presentado por Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral, estrena este miércoles un especial que ha contado con una grabación única e histórica desde el corazón del festival Fulanita. Chanel, Ptazeta, Violeta Hódar y Carla Flila son las invitadas de este programa especial lleno de orgullo y música. Se estrena este miércoles 3 de junio a las 13:00 horas en RTVE Play y a las 23:10 horas en el canal EN PLAY.

El programa ha sido la antesala perfecta del Fulanita Fest 2026, celebrado en Fuengirola (Málaga). Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral han reunido allí a un auténtico all-star de invitadas: la cantante Chanel, la rapera Ptazeta, la artista Violeta Hódar y la creadora de contenido Carla Flila. Las cuatro se sientan para charlar sobre visibilidad, la importancia del tejido comunitario y la necesidad de los espacios seguros. "Podcasts como estos son muy importantes. Siento que todavía nos queda mucha lucha y para eso estamos aquí", reivindica Chanel al echar la vista atrás sobre la falta de espejos en los que mirarse durante su infancia.

El episodio pone sobre la mesa las vivencias de las invitadas en torno al descubrimiento de su propia orientación sexual y desvelan las estrategias que algunas tuvieron que inventarse desde la infancia para intentar encajar. El tema de la salud mental también ha estado muy presente en el especial.

El pasado 4 de mayo, Playz estrenó la cuarta temporada de este exitoso videopodcast. El programa, creado para dar visibilidad a mujeres lesbianas y bisexuales, se ha convertido en un espacio seguro y cercano donde hablar sin filtros sobre sexualidad, identidad, cultura, deseo, amistad y visibilidad LGTBIQ+.

Grabación del especial 'Está el horno para bollos by Fulanita Fest'