RTVE Digital bate récords en mayo y las redes sociales crecen un 22%
- RTVE.es supera los 20 millones de visitantes únicos y RTVE Play logra 10,1 millones
- El portal RTVE Noticias registra un crecimiento del 85,3% con respecto al pasado año
- El canal EN PLAY consigue su mejor dato mensual desde su lanzamiento en febrero
- RNE Audio logra su segundo dato mensual más alto, con más de 1,1 millones de visitantes únicos
- La final de la Champions se convierte en el evento en directo más visto de RTVE Play este mes, con más de medio millón de seguidores
- Las redes sociales de RTVE alcanzan 1.230 millones de visualizaciones
RTVE Digital alcanza cifras de récord en el mes de mayo.RTVE.es supera los 20 millones de visitantes únicos y RTVE Play logra 10,1 millones de visitantes únicos. Por su parte, el portal informativo RTVE Noticias registra 10,4 millones de visitantes únicos, un 85,3% más que el año pasado, con la cita electoral de Andalucía y sus especiales informativos como contenidos más vistos. El canal EN PLAY consigue su mejor dato mensual desde su lanzamiento en febrero, con una subida del 11,3% en el último mes.
RTVE Play supera los 10 millones de usuarios y RNE Audio tiene su segundo mejor dato histórico
RTVE.es cierra mayo con 20,3 millones de visitantes únicos globales. Por su parte, RTVE Play cierra mayo en 10,1 millones de visitantes únicos, creciendo frente a abril del 10,8%.
El canal EN Play consigue este mes su mejor dato mensual desde su lanzamiento en febrero con 551.271 visitantes únicos, una subida del 11,3% respecto a abril. ‘Cosas de palacio’ y ‘El método Delicious’ se posicionan como contenidos más vistos del canal y programas originales de RTVE Play más vistos del mes, seguidos de ‘Lo que pasó, pasó’, mejor estreno original de la plataforma en mayo.
‘La Promesa’ se mantiene como contenido más visto del mes en la plataforma en volumen de espectadores (611.000). El cine internacional se consolida como segundo contenido en mayo con mayor peso del catálogo de RTVE Play y ‘MasterChef’ es el tercero.
RNE Audio consigue en mayo su segundo dato mensual más alto al superar 1,1 millones de visitantes únicos, un 31% más que hace un año y un crecimiento del 12,2% respecto a abril. El consumo global de audio on-demand marca en mayo máximo histórico de oyentes totales al registrar este mes 673.930 visitantes únicos, un 1,4% por encima de su anterior récord de marzo.
El área de Deportes suma un 39% de visitantes únicos en el último año y consigue su mejor mayo de los últimos 4 años con 2,8 millones de visitantes únicos (2.841.987). A pesar de no contar con presencia española, la final de la Champions se convierte en el evento en directo más visto de RTVE Play este mes con más de medio millón de seguidores (518.921), un 44% más que el año anterior.
El impacto de las redes de RTVE crece casi un 22% en un año
Las redes sociales de RTVE alcanzan en el mes de mayo 1.230 millones de visualizaciones, lo que supone un incremento del 21,8% respecto a mayo de 2025. Las interacciones superan los 39 millones.
Instagram se mantiene como la red social líder, con el 41,9% de las visualizaciones de los contenidos de RTVE.
‘La Revuelta’ lidera el ranking de marcas de la Casa con 361 millones, seguida de RTVE Noticias (272 millones) y Teledeporte (154 millones). Destaca el crecimiento de RTVE Noticias, duplicando las visualizaciones conseguidas en mayo de 2025.
El contenido más viral es el TikTok de Teledeporte ‘Nuevo encontronazo en el Real Madrid entre Valverde y Tchouameni’, con 7,8 millones de visualizaciones y 252.000 interacciones. Los programas más vistos son ‘La Revuelta’, ‘Malas Lenguas’ (56 millones) y ‘Al cielo con ella’ (50 millones).
RTVE Noticias bate nuevo récord con el mejor mayo de su historia
Las noticias digitales marcan su mejor dato de la historia del portal un mes de mayo con 10,4 millones de visitantes únicos, un crecimiento del 85,3% con respecto al pasado año. El consumo de las informaciones de texto del área de Informativos se duplica ampliamente en el último año (+111,7%) con un peso muy relevante de la actualidad del área de Nacional en el último mes.
En concreto, las noticias de la cita electoral en Andalucía superaron ampliamente el millón de usuarios únicos y los especiales informativos de las Elecciones se convierten en los directos no deportivos más vistos del mes. Verifica RTVE marca también un importante hito al sumar un 62,6% de visitantes con respecto a 2025.