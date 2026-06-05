RTVE Digital bate récords en mayo y las redes sociales crecen un 22%

RTVE Digital alcanza cifras de récord en el mes de mayo.RTVE.es supera los 20 millones de visitantes únicos y RTVE Play logra 10,1 millones de visitantes únicos. Por su parte, el portal informativo RTVE Noticias registra 10,4 millones de visitantes únicos, un 85,3% más que el año pasado, con la cita electoral de Andalucía y sus especiales informativos como contenidos más vistos. El canal EN PLAY consigue su mejor dato mensual desde su lanzamiento en febrero, con una subida del 11,3% en el último mes.

RTVE Play supera los 10 millones de usuarios y RNE Audio tiene su segundo mejor dato histórico

RTVE.es cierra mayo con 20,3 millones de visitantes únicos globales. Por su parte, RTVE Play cierra mayo en 10,1 millones de visitantes únicos, creciendo frente a abril del 10,8%.

El canal EN Play consigue este mes su mejor dato mensual desde su lanzamiento en febrero con 551.271 visitantes únicos, una subida del 11,3% respecto a abril. ‘Cosas de palacio’ y ‘El método Delicious’ se posicionan como contenidos más vistos del canal y programas originales de RTVE Play más vistos del mes, seguidos de ‘Lo que pasó, pasó’, mejor estreno original de la plataforma en mayo.

‘La Promesa’ se mantiene como contenido más visto del mes en la plataforma en volumen de espectadores (611.000). El cine internacional se consolida como segundo contenido en mayo con mayor peso del catálogo de RTVE Play y ‘MasterChef’ es el tercero.

RNE Audio consigue en mayo su segundo dato mensual más alto al superar 1,1 millones de visitantes únicos, un 31% más que hace un año y un crecimiento del 12,2% respecto a abril. El consumo global de audio on-demand marca en mayo máximo histórico de oyentes totales al registrar este mes 673.930 visitantes únicos, un 1,4% por encima de su anterior récord de marzo.

El área de Deportes suma un 39% de visitantes únicos en el último año y consigue su mejor mayo de los últimos 4 años con 2,8 millones de visitantes únicos (2.841.987). A pesar de no contar con presencia española, la final de la Champions se convierte en el evento en directo más visto de RTVE Play este mes con más de medio millón de seguidores (518.921), un 44% más que el año anterior.