Las hermandades de Sevilla ultiman los preparativos para Semana Santa, el despliegue más importante del año

Sevilla está preparada para vivir los siete días más importantes de todo el año para los cofrades: la Semana Santa. En la Hermandad de San Pablo, los últimos retoques son una constante. La expectación crece entre los fieles y vecinos, mientras la hermandad ultima los detalles para su salida del Lunes Santo, un momento que congrega fervor, tradición y un intenso trabajo detrás de cada imagen y cada túnica.

"Estos días es un ir y venir. Un no parar para que todo esté listo", comenta Fernando Valderrama, miembro activo de la Hermandad de San Pablo, mientras supervisa los últimos preparativos. La logística, los trajes, los pasos y la coordinación de cada hermano forman parte de un entramado que requiere meses de organización y que culmina en esta jornada tan señalada. "Sacar una cofradía a la calle no es solo organizar los cirios o tener contratada una buena banda; es también que seamos una hermandad y que todos seamos hermanos", aclara Valderrama.

Pero la Semana Santa no sería posible sin la dedicación silenciosa de quienes trabajan entre bastidores. Isabel Vental, camarera de la hermandad, explica que su labor es crucial para que cada detalle luzca perfecto. Desde la limpieza y el cuidado de los pasos hasta la disposición de los elementos en el interior del templo, la precisión y el mimo por cada objeto sagrado marcan la diferencia. "Es un trabajo que no se ve tanto, pero sin él, nada de esto sería posible", asegura Isabel, consciente de que cada esfuerzo aporta al esplendor de la procesión.

Más de 40.000€ en preparativos El coste de un despliegue de estas características también despierta curiosidad. José Luis Contreras, miembro de la Hermandad de San Pablo, señala que detrás de la majestuosidad hay un presupuesto considerable: "40.000 o 50.000€ puede haber en todo lo que es flores, ceras y otros preparativos", afirma. Fruto de la dedicación y las aportaciones de los hermanos. Cada túnica, cada accesorio y cada elemento del paso representa un gasto que se suma al esfuerzo colectivo para mantener viva la tradición. El trabajo no se limita solo a la logística y el mantenimiento. Los acólitos, los encargados de acompañar los pasos, también reciben especial atención. Marcos Gallardo, responsable de revisar los trajes, comenta que la preparación de los acólitos es fundamental para garantizar que cada movimiento sea armonioso y respetuoso. "Ir de acólito delante de la Virgen es un sitio privilegiado. Poder ver y vivir sus 'petalás' es una una sensación que no se olvida”, relata Gallardo con una mezcla de orgullo y devoción. San Pablo es una de las hermandades con un recorrido especialmente largo durante la Semana Santa sevillana. Su estación de penitencia puede extenderse hasta 14 horas por las calles de la ciudad, un trayecto que combina esfuerzo físico, devoción y la emoción de miles de espectadores que se congregan para acompañar a la cofradía. El itinerario abarca algunos de los puntos más emblemáticos de Sevilla, permitiendo que la hermandad se sumerja en un mar de flores, incienso y cánticos mientras avanza lentamente entre la multitud.