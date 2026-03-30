Matilde vive una boda de ensueño con Atanasio en 'Valle Salvaje'... ¡y perdona a Martín!

Después de unos días aciagos tras la muerte de Adriana, Valle Salvaje vuelve a vivir un día de celebración, primero en la Casa Grande y después en el hogar que regenta doña Mercedes. Se trata de la boda de Matilde y Atanasio. La pareja, que ya intentó casarse en secreto hace un tiempo, al fin ha podido celebrar su enlace soñado, en la capilla del palacio de los Gálvez de Aguirre y con todos sus amigos presentes, ¡incluso doña Victoria!

Pero el enlace ha estado a punto de no celebrarse en varias ocasiones. Primero por la oposición de Victoria, aunque Matilde ha sabido mantenerla a raya con su amenaza. Segundo, por la necesidad de Martín de confesarle a su hermana que fue él quien los traicionó en la primera boda, pero Atanasio ha evitado que el mozo de la Casa Grande dejara a su prometida sin su gran día por segunda vez. Sin embargo, la joven ha sorprendido tanto al secretario como a su hermano con una declaración ante el altar. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo ha sido el "sí quiero"? Te contamos todos los detalles.

Matilde perdona a Martín ante el altar Mientras Atanasio espera en la capilla, la novia, que se estaba haciendo de rogar, llega del brazo de Martín. Emocionados, llegan hasta el altar, donde la joven le pide permiso al sacerdote para dedicar unas palabras tanto a su futuro marido como a un hermano: "Los tres vamos a disfrutar este día, y no es una suposición, lo sé. Pero antes de dar el paso, quería agradeceros lo muchísimo que me habéis cuidado siempre". Tanto el secretario como Martín que sonríen sin saber a qué se refiere Matilde, que les termina confesando que sabe el motivo por el que han estado discutiendo los últimos día: "No era consciente de cuánto lo hacíais hasta que os escuché hablar en la biblioteca". La joven les escuchó el día que hablaron de su traición en la biblioteca de la Casa Grande, pero no quiso decir nada para hacerlo justo en ese momento: "Martín, sé que fuiste tú el que impidió nuestra primera boda, y sé el motivo por el que lo hiciste". Finalmente, Matilde termina su discurso diciéndoles lo mucho que los quiere, y se muestra agradecida al ver cómo los dos hombres de su vida la han cuidado para que pudiera tener la boda de sus sueños. 03.49 min Valle Salvaje - Matilde perdona a Martín ante el altar