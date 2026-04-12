Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 13 de abril: atentan contra la vida de Victoria y Dámaso

Las noticias del posible embarazo de Matilde tienen a la pareja sintiendo toda clase de cosas, pero el tiempo no se para en 'Valle Salvaje' ni cuando hay buenas nuevas. El rapto del bebé será aún más evidente esta semana en la diaria de La 1, en la que podríamos conocer al hijo de Adriana. Y aún hay más: la cuenta atrás del duque y Don Hernando ha terminado, y su plan para acabar con la vida de Victoria y Dámaso ya está en marcha.

Capítulo 393 del lunes 13 de abril A pesar de las súplicas de Pepa, Luisa reúne a las mujeres de la casa pequeña para comunicarles su decisión respecto a seguir investigando a las parteras. Mientras, Alejo paga a Petra y Pura por su silencio, pero ¿ocultan algo realmente las parteras en su cabaña? Pura y Petra en la cabaña RTVE

Capítulo 394 del martes 14 de abril Pedrito cuenta a Rafael lo que oyó decir a don Hernando y José Luis sobre el destino de María… ¿Se enfrentará el duque a ellos? Sin embargo, el marqués y el patriarca de los Gálvez de Aguirre están envueltos en otro ardid, el cual ponen en marcha. ¿Se saldrán con la suya de una vez por todas? Pedrito filtra información a Rafael RTVE

Capítulo 395 del miércoles 15 de abril Mercedes toma una resolución drástica contra Luisa, mientras que José Luis tiene remordimientos por lo que piensa hacer con Victoria, pero el plan sigue su curso y Dámaso y la Salcedo abandonan el Valle, ajenos a su fatal destino… Dámaso y Victoria se marchan del valle RTVE

Capítulo 396 del jueves 16 de abril Atanasio cuenta a Martín que Matilde está embarazada, pero su hermana le pide prudencia… El miedo parece asediar a la muchacha, pero ¿por qué? ¿Qué le ocurre realmente a Matilde? Entretanto, Pedrito se despide de Luisa y Mercedes recibe una noticia sobre Dámaso que la descolocará por completo. Luisa se encuentra con alguien en el mercado RTVE