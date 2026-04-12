Los húngaros comienzan a votar en las elecciones legislativas

Los húngaros comenzaron a votar este domingo en unas elecciones legislativas que podrían poner fin al mandato de Viktor Orbán, en el poder desde hace 16 años, y cuyo resultado es seguido de cerca por numerosas capitales del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Los colegios electorales abrieron a las 06:00 (04:00 GMT) y cerrarán a las 19:00.

Los 7,5 millones de votantes del país, junto con más de 500.000 registrados en el extranjero, pueden elegir entre cinco partidos en un sistema mayoritario mixto que favorece ampliamente al Fidesz. Los institutos independientes prevén una amplia victoria del partido Tisza, liderado por el conservador proeuropeo Péter Magyar, que en dos años ha logrado construir un movimiento capaz de desafiar al primer ministro nacionalista, cuya popularidad ha caído al mismo ritmo que la economía.

Las instituciones cercanas al poder, en cambio, anticipan una victoria de la coalición Fidesz–KDNP de Orbán, que aspira a un quinto mandato consecutivo. En el entorno del Fidesz se percibe nerviosismo, pese al fuerte apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Su vicepresidente, JD Vance, viajó esta semana a Budapest para elogiar a Orbán y criticar a los “burócratas de Bruselas”. Trump multiplicó los mensajes el viernes, prometiendo poner la “potencia económica” de Estados Unidos al servicio del dirigente húngaro.

Orbán es un referente para la extrema derecha Orbán, que ha convertido a Hungría en un modelo de “democracia iliberal”, es un referente para movimientos de extrema derecha y mantiene una relación estrecha con Vladimir Putin. Ha criticado repetidamente las sanciones de la UE contra Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022. Aunque Bruselas evita pronunciarse públicamente, varios Estados miembros verían con buenos ojos un cambio, según diplomáticos europeos. Durante la campaña, Orbán prometió continuar su ofensiva contra organizaciones civiles, periodistas, jueces y opositores. Algunos analistas consideran que una nueva victoria supondría un giro claro hacia el autoritarismo. Su discurso contra Ucrania ha perdido fuerza ante la economía estancada y los escándalos de corrupción.