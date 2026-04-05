Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 6 de abril: Matilde recibe la noticia que cambiará su vida para siempre
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La boda de Matilde y Atanasio ha dejado los espíritus por todo lo alto, aunque Valle Salvaje sigue siendo un lugar de intrigas. La vida de Victoria corre peligro a manos de Don Hernando, que ha decidido quién más es su enemigo: Dámaso. Por su parte, Alejo y Bárbara se preocupan cada vez más por una Luisa decidida a encontrar la verdad, y Enriqueta se encuentra más cerca de lo que cree de reconstruir la historia del asesinato de su esposo.
Capítulo 388 del lunes 6 de abril
Luisa hace otro descubrimiento en la cabaña de las parteras, mientras que Enriqueta también empieza a vislumbrar una verdad vedada en Evaristo. Por otra parte, José Luis y Rafael vuelven a enfrentarse y el duque termina confesándole lo imposible a su padre.
Capítulo 389 del martes 7 de abril
Rafael reúne a Mercedes y Alejo para confesarles algo en relación a María, mientras Luisa pone su vida en peligro, en su búsqueda incansable de la verdad. Mientras, Braulio acusa la obsesión de su madre por Evaristo, pero ¿qué ha descubierto realmente Enriqueta?
Capítulo 390 del miércoles 8 de abril
Mercedes encuentra a dos mujeres que pueden ayudar a Matilde, mientras Pura acude a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa de la grave amenaza que se cierne sobre Luisa. Por último, Dámaso enfrenta a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre y cruza una línea muy peligrosa…
Capítulo 391 del jueves 9 de abril
Tras preguntar a Luisa por el padre de su hijo Evaristo, Enriqueta insiste a Braulio en el parentesco que le une con el niño. En la Casa Pequeña, Mercedes teme las represalias de Hernando, pero la reacción de Dámaso resulta desconcertante. Además, alguien visita a las parteras en plena noche…
Capítulo 392 del viernes 10 de abril
Dámaso revela a Mercedes un nuevo plan para hacer fortuna, pero la de Miramar teme las consecuencias legales. Por otra parte, en la Casa Pequeña anuncian a Pepa que su hermana podría acabar en una casa de reposo. Por último, Matilde recibe la noticia que cambiará su vida para siempre.