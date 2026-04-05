Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 6 de abril: Matilde recibe la noticia que cambiará su vida para siempre

La boda de Matilde y Atanasio ha dejado los espíritus por todo lo alto, aunque Valle Salvaje sigue siendo un lugar de intrigas. La vida de Victoria corre peligro a manos de Don Hernando, que ha decidido quién más es su enemigo: Dámaso. Por su parte, Alejo y Bárbara se preocupan cada vez más por una Luisa decidida a encontrar la verdad, y Enriqueta se encuentra más cerca de lo que cree de reconstruir la historia del asesinato de su esposo.

Capítulo 388 del lunes 6 de abril Luisa hace otro descubrimiento en la cabaña de las parteras, mientras que Enriqueta también empieza a vislumbrar una verdad vedada en Evaristo. Por otra parte, José Luis y Rafael vuelven a enfrentarse y el duque termina confesándole lo imposible a su padre. Enriqueta ve algo en Evaristo que capta su atención RTVE

Capítulo 389 del martes 7 de abril Rafael reúne a Mercedes y Alejo para confesarles algo en relación a María, mientras Luisa pone su vida en peligro, en su búsqueda incansable de la verdad. Mientras, Braulio acusa la obsesión de su madre por Evaristo, pero ¿qué ha descubierto realmente Enriqueta? Enriqueta ve algo en Evaristo que capta su atención RTVE

Capítulo 390 del miércoles 8 de abril Mercedes encuentra a dos mujeres que pueden ayudar a Matilde, mientras Pura acude a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa de la grave amenaza que se cierne sobre Luisa. Por último, Dámaso enfrenta a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre y cruza una línea muy peligrosa… Dámaso enfrenta a don Hernando en público RTVE

Capítulo 391 del jueves 9 de abril Tras preguntar a Luisa por el padre de su hijo Evaristo, Enriqueta insiste a Braulio en el parentesco que le une con el niño. En la Casa Pequeña, Mercedes teme las represalias de Hernando, pero la reacción de Dámaso resulta desconcertante. Además, alguien visita a las parteras en plena noche… Alguien quiere hablar con las parteras RTVE