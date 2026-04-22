Así se hizo el mercado de 'Valle Salvaje': unos exteriores llenos de encanto y de historia

Siempre es una gozada cuando el universo de una serie de ficción se expande. En el caso de Valle Salvaje, cuando a la espectacular naturaleza que caracteriza sus exteriores, el rasgo más característico de esta diaria de La 1, se suman pedacitos de la Corte o de la vida urbana que nos permiten imaginar cómo se vivía en el siglo XVIII español.

Por eso disfrutamos los bailes, las escapadas y, en los últimos episodios, el mercado que se ha recreado para acoger las investigaciones de Luisa sobre el paradero de los bebés de Adriana: la joven anda buscando a una partera prominente de la comarca. ¿Dónde mejor que el mercado en el que diariamente se dan cita las mujeres para encontrarla?

Una floristería callejera en un cuadro de Louis Marie de Schryver RTVE

Raquel Peris, coordinadora de decorados de Valle Salvaje, nos explica el trabajo que se esconde detrás de estas imágenes que nos transportan a otro tiempo: "Buscamos documentación, cuadros de época, miniaturas, grabados... sobre todo muchos grabados para comprender cómo eran los mercados de entonces. Luego elegimos las partes que se traducen bien a nuestra mirada: en las imágenes se ven algunas cosas tan extrañas para nuestro tiempo que nos las ponemos, porque no se van a entender bien".

Desde que se empieza a preparar un decorado de estas características hasta que se monta y se rueda, pasa aproximadamente un mes de trabajo constante: investigar, buscar, alquilar, comprar y también fabricar: "Los puestos del mercado se construyeron en nuestra carpintería y se cedieron al ayuntamiento de Talamanca del Jarama, para que pudiesen utilizarlo en su mercado navideño".

El mercado de Bayona en Francia, probablemente durante el siglo XIX RTVE

¡Qué curioso! Esta localidad, situada en el límite de la Comunidad de Madrid y colindante con Castilla La-Mancha, es una localización de cine muy solicitada debido a que muchas de sus estructuras se mantienen prácticamente iguales a como se construyeron en el siglo XVII español. Películas como Alatriste o Conan el Bárbaro y series como El Ministerio del Tiempo o Águila Roja se rodaron allí. Incluso el actor Marlon Brando paseó por las calles de esta localidad de menos de 5000 habitantes cuando rodó allí la película Cristóbal Colón: el descubrimiento.

"Para nosotros lo más difícil es cuando tenemos que transformar, retocar o tapar la localización para evitar anacronismos. Esta ha sido una localización muy buena, porque apenas tiene elementos contemporáneos".