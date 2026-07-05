Avance semanal del 6 de julio: Rosalía se encuentra en un callejón sin salida
- Victoria recibe su veredicto y otras tramas de esta semana en 'Valle Salvaje'
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El paradero de Rosalía preocupa a Leonor, Bárbara y Luisa, que se dirigen con urgencia a encontrar a la joven que ha huido con su hija. Por su parte, Victoria teme lo peor respecto a las decisiones del obispo, que se ha mostrado decidido a arruinarle la vida.
Quien tampoco levanta cabeza es Braulio, que no consigue despertar en Manuela los sentimientos que desea, y la ayuda de Alejo se empieza a probar contraproducente...
Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'
Avance de los próximos capítulos de 'Valle Salvaje'
Esta semana, continua la huída de Rosalía con María, aunque Leonor le da alcance. Luisa, angustiada por la situación, tiene que hacer frente a Rafael para cubrir a las hermanas... ¿le contará la verdad?
Atormentada por el último encargo de Victoria, Benigna comunica su decisión de marcharse, aunque Matilde podría estar a punto de perderlo todo... la pareja formada por ella y Atanasio encontrarán una alarmante nota.
Y, por su parte, Alejo frustra la sorpresa que Braulio le ha preparado a Manuela, mientras Hernando trata de mantener a Enriqueta a raya. Enriqueta, por su parte, presionará a Rafael para conseguir sus objetivos.
Dámaso se presenta ante Aurelio para forzarlo a negociar, y el obispo sorprende a todos con su decisión sobre Victoria.
Francisco sigue poniendo a Martín en una incómoda posición al pedirle que se involucre más en la boda. ¿Y Pepa? ¿Cómo se siente ella respecto al enlace? ¿Comparte la emoción de Francisco, o aún siente cosas por Martín?