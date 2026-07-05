Avance semanal del 6 de julio: Rosalía se encuentra en un callejón sin salida

El paradero de Rosalía preocupa a Leonor, Bárbara y Luisa, que se dirigen con urgencia a encontrar a la joven que ha huido con su hija. Por su parte, Victoria teme lo peor respecto a las decisiones del obispo, que se ha mostrado decidido a arruinarle la vida.

Quien tampoco levanta cabeza es Braulio, que no consigue despertar en Manuela los sentimientos que desea, y la ayuda de Alejo se empieza a probar contraproducente...

Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'