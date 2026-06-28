Avance semanal del 29 de julio: Victoria contra el mundo y dispuesta a ordenar un crimen

El embarazo de Matilde es una bendición que ninguno esperábamos, convencidos de que todo era una estratagema de Victoria para hacerle creer que estaba embarazada. Ahora bien: ¿puede su bendición convertirse en una maldición cuando la Salcedo descubra lo que ha pasado?

El destino de la que fuese duquesa de 'Valle Salvaje' sigue oscureciéndose en los episodios de esta semana, donde la mujer no distinguirá con facilidad a sus amigos y enemigos y atacará en todas las direcciones. Mientras tanto, el bebé ha desaparecido y Enriqueta sigue maquinando para conseguir lo que quiere, dispuesta a dar un paso más...

Avance de los próximos capítulos Esta semana, Enriqueta presionará a Braulio para que conquiste a Manuela cuanto antes. Harta de esperar el cobro de su deuda, expondrá a don Hernando una nueva idea para saldarla que al marqués le parece intolerable... Enriqueta tiene una idea para saldar la deudaRTVE Victoria, por su parte, arremete contra Mercedes por no alertar a su aliado de la diócesis, pero Dámaso señala a Hernando como culpable. Y este, implacable, pide a Aurelio el castigo máximo para la Salcedo... lo que provocará que Dámaso decida tomar medidas en el asunto. Victoria está acorralada, pero, decidida a todo, ordena a Benigna el peor crimen de todos… ¿Ha llegado el final de Matilde? Hernando pide a Aurelio el máximo castigo para VictoriaRTVE