Miren Arrieta y Sabela Arán adelantan el futuro de 'Valle Salvaje': "La serie va a dar un vuelco de 180 grados"

En la ficción, Mercedes y Victoria son enemigas acérrimas, aunque últimamente se han visto obligadas a colaborar. En la vida real, Miren Arrieta y Sabela Arán son amigas y compañeras de piso. Se llevan divinamente y su buen rollo se ha notado en la entrevista de Teleplanistas, donde Javi Hoyos y Marta Verona han querido saberlo todo sobre 'Valle Salvaje': los entresijos del rodaje, el futuro de los personajes y hasta cómo se llama el grupo de WhatsApp que tiene el equipo de la serie. ¡Casi nada!

Rodar en verano con trajes de época Todos nos lo estábamos preguntando y por fin tenemos la respuesta: sí, rodar en verano con esos trajes de época es tan difícil como parece. ¿Que cómo lo hacen? "¡Eso me pregunto todos los días!" bromea Sabela. "Sudando mucho, retocándonos mucho los brillitos de la cara y con ventiladores pequeñitos", dice Miren. Su compañera confiesa que incluso utilizan "sobaqueras, como una especie de salvaslip que se pone en la ropa para no mancharla". Los trajes son muy pesados, y el equipo de vestuario ha tenido que hacer cambios para adaptarse al bienestar de las actrices. Dice Sabela: "Yo particularmente en la primera temporada tenía un traje que pesaba 17 kilos. Es espectacular y da un acabado increíble en cámara pero es como llevar puesto este sofá. De hecho en el rodaje lo llamamos 'el sofá'. Y cuando no estás preparado para estar siempre con una postura recta, zapatos de tacón... yo tuve una lesión de espalda dos meses. Luego te adaptas, con pilates lo vas trabajando". ¿Y cuánto tardan en maquillarse y vestirse cada día? "Una hora y media", responden. La conversación entre Mercedes y Victoria que puede acabar en tragediaRTVE

Actrices y compañeras de piso ¿Afecta la convivencia en el trabajo y viceversa? Miren y Sabela han aprendido a dejar las cosas de trabajo fuera del hogar y no parecen tener muchos problemas: "La verdad es que nos entendemos super bien. Las dos somos muy ordenadas, muy limpias. No compartimos ropa, pero a veces le robo pendientes, maquillaje...", bromea Miren. "Cuando nos tomamos el vinito de después de rodaje sí que hablamos de la serie", dice Sabela. Y en el gimnasio, donde aprovechan la elíptica para estudiarse los guiones. Eso sí: fiestas, no. Para eso está el grupo de WhatsApp: "El grupo se llama Cañas Salvajes y están todas las personas del equipo y siempre estamos organizando eventos sociales para divertirnos un poco y salir un poco del siglo XVIII", confiesan. Se llevan tan bien que siguen intentando convencer a Josep Cister, creador de la serie, de que sus personajes en algún momento se enamoren. De momento, no ha habido suerte. Cosas de palacio Cosas de palacio - El romance lésbico soñado por Miren y Sabela Ibrahim, Sabela y Miren han tenido que revelar cuál es el personaje con el que les gustaría que Adriano, Victoria y Mercedes ¡Conoce sus respeustas! Ver ahora