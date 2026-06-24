Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 24 de junio

El Mundial 2026 se adentra en la última jornada de la fase de grupos, la última oportunidad que tienen muchas selecciones para lograr su clasificación hacia los deiciseisavos de final. Con tanto en juego, se unifican horarios en los grupos, empezando por el A, B y C. El partido de la jornada corresponde al Escocia - Brasil, del grupo C, que dará comienzo a las 00:00 horas (hora peninsular) del día 25 desde el estadio de Miami (EEUU). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play.

La 'canarinha' tiene cuatro puntos después de empatar en la primera jornada contra Marruecos y ganar con solvencia ante Haití. Ante la correosa selección escocesa no pueden relajarse los de Ancelotti, que debe solventar el rompecabezas de sustituir al lesionado Rapinha en la banda derecha. Deberá decidirse entre Rayan, Luiz Henrique, Endrick, Gabriel Martinelli e Igor Thiago. Mientras, los escoceses quiere lograr la machada de rascar un empate o incluso una victoria que le aseguren el pase a la siguiente ronda. El grupo se completa con el Marruecos - Haití, en el que la selección norteafricana se mide a la ya eliminada Haití con el objetivo de terminar primera de grupo y arrebatarle ese puesto a Brasil. El partido comenzará también a las 00:00 horas de la madrugada del 25.

En el Grupo A, el encuentro más importante es el que enfrenta a la anfitriona México contra Chequia en el estadio Azteca de la capital mexicana, en el que los de Javier Aguirre quieren terminar la fase de grupos con pleno de victorias tras tener ya sellada su clasificación ante una selección centroeuropea que se juega el todo por el todo tras su derrota inicial contra Corea del Sur y el empate ante Sudáfrica. En el otro encuentro, Corea del Sur se mide a Sudáfrica en el que los asiáticos, con 3 puntos, deberían hacer los deberes y coger billete a dieciseisavos. Los dos partidos de este Grupo A se disputan a las 03:00 horas de la madrugada del día 25.

Para cerrar la jornada, en el grupo B, la anfitriona Canadá se mide a Suiza en el estadio de Vancouver en el duelo que debe dirimir cuál de las dos selecciones se hace con el primer puesto de grupo, ya que ambas están empatadas a cuatro puntos. Los canadienses llegan eufóricos tras golear por 6-0 a Catar después del empate en el partido de estreno ante Bosnia. Mientras, los helvéticos también golearon a Bosnia por 4-1 en el último partido. En el otro encuentro, Bosnia y Herzegovina y Catar pelearán en el estadio de Seattle por intentar una clasificación que se antoja todavía lejana. El que se lleve la victoria podría pasar como una de las ocho mejores terceras. Ambos partidos se disputan a las 21 horas (hora peninsular).

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. RTVE Play recupera su programación semanal con una nueva edición del videopódcast Fútbol de calle. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 24 de junio y madrugada del 25 de junio Grupo B •Suiza - Canadá. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Vancouver (Canadá). •Bosnia y Herzegovina - Catar. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Seattle (EEUU) Grupo C •Escocia - Brasil. 00:00 horas (hora peninsular) del 25 de junio. Estadio de Miami (EEUU) •Marruecos - Haití. 00:00 horas (hora peninsular) del 25 de junio. Estadio de Atlanta (EEUU) Grupo A •Chequia - México. 03:00 horas (hora peninsular) del 25 de junio. Estadio de Ciudad de México (México) •Sudáfrica - Corea del Sur. 03:00 horas (hora peninsular) del 25 de junio. Estadio de Monterrey (México)