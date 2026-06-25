Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 25 de junio

El Mundial 2026 está inmerso en la última jornada de la fase de grupos, con los partidos que terminarán por definir las selecciones que se clasifican hacia los deiciseisavos de final y las que quedan eliminadas. Con tanto en juego, se unifican horarios en los grupos D, E y F. El partido de la jornada corresponde al Ecuador - Alemania, del grupo E, que dará comienzo a las 22:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play.

La 'Mannschaft' llega a esta jornada con los deberes hechos después de haber ganado por goleada a Curazao (7-1) y con remontada a Costa de Marfil gracias a los dos goles del suplente Undav. Alemania tiene asegurada la primera plaza del grupo E, por lo que el partido servirá para que Julian Nagelsmann pueda hacer rotaciones de cara a tener a todos sus jugadores en las mejores condiciones para los dieciseisavos de final. El que se la juega sí o sí es Ecuador después de los dos partidos decepcionantes que ha cuajado. Una derrota ante Costa de Marfil y un empate sin goles contra Curazao le tienen contra las cuerdas y la tetracampeona del mundo no es el mejor rival para jugársela. En el otro choque del grupo, Costa de Marfil quiere mantener el segundo puesto que ahora mismo ostenta contra la 'cenicienta' del grupo, la diminuta Curazao. Ambos partidos arrancarán a las 22 horas (hora peninsular).

El grupo F está que echa humo. Con Túnez con las maletas hechas de vuelta, los tres países restantes se juegan el resto de posiciones y las quinielas están muy abiertas. El que mejor lo tiene para quedar primera del grupo es Países Bajos, que precisamente se enfrenta a la selección ya eliminada. Llega con grandes sensaciones el combinado dirigido por Koeman después de su exhibición ante Suecia, a la que noqueó por 5-1. Los suecos, por su parte, ganaron por la misma diferencia en la primera jornada a Túnez, se encuentra con Japón, que le endosó un 4-0 contundente a la selección norteafricana. Es el duelo más igualado de la jornada en el grupo. Los dos partidos se disputarán a las 01:00 horas del día 26 de junio.

Por último, en el grupo D la situación es también para no pestañear. Turquía ya está eliminada después de perder los dos primeros partidos y se enfrenta en esta última jornada a EEUU. Los anfitriones están que se salen y han desatado la euforia en todo el país después de ganar sus dos primeros duelos y estar ya clasificados para los dieciseisavos como primeros del grupo. En el otro choque, Paraguay y Australia pelearán por hacerse con el segundo puesto que da el billete directo a la siguiente ronda. Las dos selecciones están empatadas a tres puntos, aunque el gol average favorece a los oceánicos. Los partidos arrancarán de forma simultánea a las 04:00 horas del 26 de junio.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. RTVE Play recupera su programación semanal con una nueva edición del videopódcast Fútbol de calle. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 25 de junio y madrugada del 26 de junio Grupo E •Curazao - Costa de Marfil. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Filadelfia (EEUU). •Ecuador - Alemania. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU) Grupo F •Japón - Suecia. 01:00 horas (hora peninsular) del 26 de junio. Estadio de Dallas (EEUU) •Túnez - Países Bajos. 01:00 horas (hora peninsular) del 26 de junio. Estadio de Kansas City (EEUU) Grupo D •Turquía - EEUU. 04:00 horas (hora peninsular) del 26 de junio. Estadio de Los Ángeles (EEUU) •Paraguay - Australia 04:00 horas (hora peninsular) del 26 de junio. Estadio de Bahía de San Francisco (EEUU)