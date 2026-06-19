EE.UU. - Australia, en directo hoy en vídeo el partido del grupo D del Mundial 2026
- Sigue en abierto y gratis el encuentro de la segunda jornada del Grupo D desde Seattle
- EE.UU. - Australia, en directo en La 1 y RTVE Play, a las 21:00 h
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Estados Undios y Australia, que se disputa este viernes 19 de junio en el Seattle Stadium a partir de las 21:00 horas peninsulares de España. Lo podrás ver en La 1 de TVE y en la plataforma de streaming de RTVE Play.
Será el duelo por el liderato entre las dos selecciones que ganaron sus respectivos encuentros en la primera jornada del campeonato. La estadounidense estará arropada en las gradas como local por una afición entusiasta, aún más ilusionada tras el 4-1 a Paraguay del primer día. Enfrente tendrá a los 'socceroos', que tampoco anda corta de moral después de imponerse por 2-0 a Turquía. Son dos resultados que no pueden calificarse de sorpresa, pero que dan una buena muestra de lo igualado que se presenta este cuarteto, donde a priori turcos y paraguayos estaban llamados a hacer algo más notable en esta fase de grupos. Se enfrentarán en el otro partido en lo que supone el duelo de necesitados.
Balogun vs Irankunda, duelo de estrellas emergentes
Asimismo, sendos partidos sirvieron para 'destapar' dos nombres que hasta la fecha habían pasado desapercibidos para el aficionado medio en España, pero que están llamados a dar mucho que hablar en este Mundial. Por Estados Unidos brilló Folarin Balogun, autor de un doblete en la goleada a Paraguay. Nacido en Nueva York en 2001, se crió en Londres y futbolísticamente se formó en la cantera del Arsenal. Actualmente juega en el Mónaco de la Ligue 1 francesa y lleva anotados 14 goles en los últimos 20 partidos en todos los frentes. No es, por tanto, una sorpresa para los más 'cafeteros' del fútbol internacional. Hoy tendrá que dar un paso adelante ante la baja de Christian Pulisic.
En el bando de enfrente estará Nestory Irankunda, delantero de Australia, que abrió la victoria de su equipo frente a Turquía y fue una auténtica pesadilla para los otomanos. Se convirtió en el futbolista más joven del país al que representa en marcar en un Mundial y también en el primero nacido fuera de dicho país. La historia de Irankunda comienza 20 años atrás cuando sus padres huyeron de la guerra en Burundi y se refugiaron en Tanzania, que fue donde nació. Cuando todavía era un bebé, sus padres emigraron a Australia y allí es donde comenzó su historia futbolística, amén de la personal. Brilló en el Adelaide United y eso llamó la atención del Bayern, que lo llamó para su cantera en 2024. Pero el salto al fútbol europeo no fue fácil y Nestory se buscó la vida hasta encontrar la regularidad en el Watford de la segunda división inglesa.