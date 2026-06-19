EE.UU. - Australia, en directo hoy en vídeo el partido del grupo D del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Estados Undios y Australia, que se disputa este viernes 19 de junio en el Seattle Stadium a partir de las 21:00 horas peninsulares de España. Lo podrás ver en La 1 de TVE y en la plataforma de streaming de RTVE Play.

Será el duelo por el liderato entre las dos selecciones que ganaron sus respectivos encuentros en la primera jornada del campeonato. La estadounidense estará arropada en las gradas como local por una afición entusiasta, aún más ilusionada tras el 4-1 a Paraguay del primer día. Enfrente tendrá a los 'socceroos', que tampoco anda corta de moral después de imponerse por 2-0 a Turquía. Son dos resultados que no pueden calificarse de sorpresa, pero que dan una buena muestra de lo igualado que se presenta este cuarteto, donde a priori turcos y paraguayos estaban llamados a hacer algo más notable en esta fase de grupos. Se enfrentarán en el otro partido en lo que supone el duelo de necesitados.