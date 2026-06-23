RTVE Play se vuelca en la celebración del Orgullo: ¡Disfruta de todos los contenidos LGTBIQ+!
- La llamada, 20.000 especies de abeja o la miniserie de Locomía, entre los contenidos
- Arranca el Canal RTVE Orgullo que estará activo hasta el próximo 6 de julio
Arranca la semana del Orgullo LGTBIQ+, y en la plataforma RTVE Play te proponemos una serie de contenidos -películas, documentales, programas, series o canal temático- que ponen el foco en la visibilidad y la lucha de derechos del colectivo. Puedes disfrutar desde ya de títulos como La llamada, El secreto de la abejas, Un hombre tranquilo, 20.000 especies de abeja, Ser o no ser: la película, La ballena o Girl. También llega a la plataforma Habitación en Roma o Crossing.
Además, en estos días también puedes ver la miniserie documental Locomía, donde los protagonistas de este exitoso grupo de los años 80 y 90 hablan en primera persona, entre otras cosas, de cómo vivían su homosexualidad en un momento en el que no era fácil salir del armario. Otro de los documentales con temática LGTBIQ+ es Benita; aquí se refleja con gran sensibilidad y profundidad cómo ha sido toda la transición a mujer de la protagonista, con testimonios cercanos y visitas al entorno de una persona que ha luchado durante años para que su cuerpo estuviera acorde con lo que sentía.
El documental sobre David Delfín también está disponible en nuestra plataforma. David Delfín. Muestra tu herida es un recorrido por la vida y otra de un artista provocador y vulnerable a la vez. Más de 80 horas de material inédito que se suman al archivo de RTVE para profundizar en la vida y la carrera profesional del diseñador, fallecido en 2017. La familia de David Delfín y la familia Postigo participan en el documental junto a las personas que formaron parte de la vida del modista. Alaska, Marío Vaquerizo, Félix Sabroso, Juan Duyos, Pepón Nieto y muchos otros comparten sus recuerdos para hacer un fiel retrato de David Delfín.
Genderless es otro de los contenidos que te proponemos: una serie documental de dos capítulos sobre la diversidad y la tolerancia, que demuestra que el género no es una cuestión binaria, que no todo se divide entre ser hombre o mujer, masculino o femenino.
De Está el horno para bollos a Bob Pop
El videopodcast Está el horno para bollos se ha convertido en un espacio de referencia para reflexionar y charlar con calma del colectivo LGTBIQ+. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral consiguen entrevistar a mujeres que desde distintos ámbitos hablan y reivindican los derechos del colectivo. Anna Castillo, Inma Cuesta o Chanel son solo algunas de las protagonistas de los diferentes capítulos. Es, en definitiva, un espacio donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan sentirse representadas, escuchadas y, sobre todo, celebradas.
Por otra parte, Las abogadas & compañía también analizan todos los avances que se han ido logrando para toda la sociedad española, y en concreto, para el colectivo LGTBIQ+. De la mano de Inés Hernand, las abogadas Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo hacen un recorrido por los avances sociales más importantes del país: la conquista del matrimonio igualitario fue uno de ellos. El actor, escritor y crítico de televisión Bob Pop recuerda bien cómo fue la conquista del matrimonio igualitario o el derecho a la adopción, la militancia política y el movimiento ciudadano que, en las calles, con las marchas del orgullo, ayudaron a normalizar formas de ser y amar que antes solo eran posibles en la clandestinidad.
Iguales: 20 años o 20 años del "Sí, quiero" son otros de los especiales que celebran la aprobación del matrimonio igualitario, que se lograba en 2005 y que ha servido para que más de 75.000 parejas en todo el territorio español se hayan podido dar el 'sí, quiero'.
La programación también incluye Llámalo X, el programa de sexualidad de la periodista y sexóloga Noemí Casquet que realizó con RTVE Play. Sus cinco episodios abordan temas como poliamor, señores y señoros, el perreo ¿empodera?, sexo alternativo y sexualidad trans. Además, ya está en marcha el Canal RTVE Orgullo para que no pierdas de vista ningún contenido.