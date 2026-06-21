Mundial 2026, en directo hoy: 21 de junio, la Roja vuelve a Atlanta para redimirse ante Arabia Saudí

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 21 de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos. Y es un día de los marcados en rojo. Segundo partido de la selección española, España - Arabia Saudí, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.

La Roja, después de un decepcionante empate contra Cabo Verde en el debut, tendrá la oportunidad de enderezar su rumbo ante Arabia Saudí, máxime después de que estos empataran contra Uruguay y dejaran todo el grupo en tablas. Prestaremos especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.