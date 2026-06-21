Mundial 2026, en directo hoy: 21 de junio, la Roja vuelve a Atlanta para redimirse ante Arabia Saudí
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido España - Arabia Saudí del Grupo H
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 21 de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos. Y es un día de los marcados en rojo. Segundo partido de la selección española, España - Arabia Saudí, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.
La Roja, después de un decepcionante empate contra Cabo Verde en el debut, tendrá la oportunidad de enderezar su rumbo ante Arabia Saudí, máxime después de que estos empataran contra Uruguay y dejaran todo el grupo en tablas. Prestaremos especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:50 Japón se 'desayuna' a Túnez
La mañana de este domingo ha empezado en España con el partido que cerraba la jornada pasada en el Mundial. Japón ha goleado a Túnez y ha dejado a los norteafricanos sin opciones de pasar a dieciseisavos. Te lo cuenta Javier Angulo.
11:30 Los reyes de Países Bajos bailan con Curazao
Los reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima, se unieron a la fiesta de la selección de Curazao tras empatar a cero con Ecuador en el Mundial y bailaron con los jugadores al término del partido en el vestuario ante el júbilo del equipo en el segundo partido en su historia en una Copa del Mundo. El país caribeño fue colonia neerlandesa y de esa nacionalidad es su seleccionador, Dick Advocaat.
Después de presenciar el encuentro en el estadio de Kansas City (Estados Unidos), Guillermo y Máxima, acompañados de su hija pequeña, Ariadna, bajaron al vestuario para festejar el punto conseguido por el país más pequeño de los 48 que participan en el Mundial, lo que le da opciones de avanzar a la siguiente fase.
11:15 Pista Mundial: el desborde de Lamine Yamal frente a otra trinchera defensiva
Con las dudas suscitadas por el decepcionante debut contra Cabo Verde sobrevolando el ambiente, España afronta su segundo partido en el Mundial 2026 en busca de alternativas futbolísticas que le permitan abrir defensas cerradas como la que, casi con seguridad, también le va a plantear Arabía Saudí, otro rival de físico poderoso y muy ordenado, que ya consiguió maniatar a Uruguay durante casi todo un encuentro. La gran esperanza es el regreso de Lamine Yamal. Este domingo la previa de DatosRTVE corre a cargo de Daniel Flores.
11:10 Una jornada histórica
La jornada anterior nos dejó ver un empate para la historia: el de la modesta Curazao ante Ecuador. También vimos el sufrimiento de Alemania (2-1), toda una tetracampeona del mundo para remontar a Costa de Marfil. Lo más fácil fue para Países Bajos ante Suecia (5-1) y Japón ante Túnez (0-4).
11:00 Día marcado en rojo
Este domingo 21 de junio es la fecha marcada en rojo de la semana, al menos tras el lunes pasado. Este domingo juega la selección española, la Roja, contra Arabia Saudí. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar, esa era la consigna de Luis Aragonés. A ese espíritu hay que apelar después del decepcionante empate ante Cabo Verde.