¿Protesta o protocolo antirracismo? El gesto del seleccionador de Egipto al final del partido contra Argentina

Argentina superó este martes a Egipto (3-2) en octavos de final del Mundial 2026 tras remontar un 0-2 adverso en los últimos minutos de partido. El combinado egipcio protestó varias decisiones arbitrales y el seleccionador, Hossam Hassan, hizo un gesto cruzando los brazos en forma de aspa después de que un jugador de su equipo fuera amonestado. En ese mismo instante, el árbitro le sacó cartulina amarilla. Mensajes de redes sociales aseguran que se trataba de una señal para activar el protocolo contra el racismo y que le amonestaron por ello. En VerificaRTVE te contamos lo que sabemos sobre esta acción.

En un mensaje en la red social X publicado el 8 de julio leemos: "¡Terminó amonestado por hacer la señal antirracismo! El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, realizó durante el partido el gesto oficial que FIFA implementó para este Mundial: cruzar los brazos en forma de 'X' para denunciar un presunto acto de racismo".