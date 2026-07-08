¿Protesta o protocolo antirracismo? El gesto del seleccionador de Egipto al final del partido contra Argentina
Argentina superó este martes a Egipto (3-2) en octavos de final del Mundial 2026 tras remontar un 0-2 adverso en los últimos minutos de partido. El combinado egipcio protestó varias decisiones arbitrales y el seleccionador, Hossam Hassan, hizo un gesto cruzando los brazos en forma de aspa después de que un jugador de su equipo fuera amonestado. En ese mismo instante, el árbitro le sacó cartulina amarilla. Mensajes de redes sociales aseguran que se trataba de una señal para activar el protocolo contra el racismo y que le amonestaron por ello. En VerificaRTVE te contamos lo que sabemos sobre esta acción.
En un mensaje en la red social X publicado el 8 de julio leemos: "¡Terminó amonestado por hacer la señal antirracismo! El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, realizó durante el partido el gesto oficial que FIFA implementó para este Mundial: cruzar los brazos en forma de 'X' para denunciar un presunto acto de racismo".
La polémica del Argentina - Egipto
La selección egipcia comenzó ganando con un gol de Yasser Ibrahim en el minuto 15. Ya en la segunda parte, el árbitro anuló un gol de Zico por una falta en el origen de la jugada sobre Lisandro Martínez. Después, el propio Zico marcó el 0-2 pero Argentina remontó con los tantos de Cristian Romero (79’), Leo Messi (84’) y Enzo Fernández (90’+2) para clasificarse para cuartos de final. Egipto también reclama un penalti sobre Mohamed Salah en la acción previa al tercer gol de Argentina.
En la emisión del encuentro en La 1 de TVE (hora 1:54:48) comprobamos que el marcador ya indicaba el 3-2 a favor de Argentina y se alcanzaba el minuto 98 de juego cuando el árbitro François Letexier sacó cartulina amarilla al centrocampista egipcio Marawan Attia. Acto seguido, se dirigió al banquillo y amonestó también al seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, que reaccionó cruzando sus brazos en forma de aspa. Ese gesto coincide con el que marca el protocolo contra el racismo de la FIFA.
El protocolo contra el racismo de la FIFA: brazos en forma de aspa
En el 74º Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok (Tailandia) en 2024, se aprobó un nuevo protocolo para denunciar los actos racistas que se produzcan en el terreno de juego. Desde entonces, se denuncian con un gesto que consiste en colocar los brazos en forma de aspa. "Cruzando las manos a la altura de la muñeca, los jugadores podrán indicar directamente al árbitro que están siendo objeto de insultos racistas", indica la propia FIFA en su web. Si el árbitro "constata o recibe información sobre un comportamiento discriminatorio", puede decir interrumpir el partido, haciendo previamente ese gesto.
Precisamente, el francés François Letexier fue también el árbitro del Benfica-Real Madrid en el que se produjo un incidente racista entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior. El colegiado hizo ese gesto para advertir de que se había activado el protocolo contra el racismo, después de que el futbolista del Real Madrid acudiera a él para acusar a su rival de llamarle "mono".
El asunto finalizó con una sanción de la UEFA de seis partidos a Prestianni "por conducta discriminatoria" y con la aplicación de una nueva norma: tarjeta roja a quién se tape la boca para dirigirse a un rival. Ya en este Mundial 2026, el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el partido contra Turquía por ese motivo.
Hassan no denunció incidentes racistas en rueda de prensa
La Federación de Fútbol de Egipto ha criticado en un comunicado en sus redes sociales el arbitraje del partido de este martes, pero no hay ninguna referencia en esa nota a ningún incidente racista. En este mensaje en árabe de Instagram, manifiestan "su profunda indignación por el arbitraje del partido de ayer, dirigido por el árbitro francés y por algunas de las decisiones relacionadas con la tecnología del videoarbitraje (VAR), las cuales despertaron múltiples interrogantes, especialmente a la luz de las amplias críticas dirigidas a dicha actuación por parte de numerosos medios de comunicación y analistas deportivos".
En la rueda de prensa posterior al partido del seleccionador, Hossam Hassan, dijo: "El resultado se debe a factores externos que no tienen que ver con el juego limpio. No hubo ni juego limpio ni respeto". Un periodista preguntó al técnico por su conversación con el árbitro François Letexier al final del partido y el seleccionador contestó: "Le dije que lo que está pasando no es justo". No escuchamos referencias en esa comparecencia a un caso de racismo tras traducirla con las herramientas de traducción de Proyecto Iveres. Aún más contundente contra el arbitraje fue el delantero egipcio Mostafá Zico al finalizar el encuentro: "Es una injusticia, este torneo está amañado".
En VerificaRTVE hemos consultado el informe oficial del partido entre Argentina y Egipto que publica la FIFA. Sin embargo, en dicho documento no se detalla el motivo por el que jugadores o entrenadores son amonestados. Hemos preguntado a la Federación de Fútbol de Egipto y a la FIFA si tiene constancia de algún incidente racista en el Argentina-Egipto y cuál fue el motivo de la cartulina amarilla a Hossam Hassan. A fecha de publicación de este artículo, no hemos recibido respuesta.
El punto de vista de los medios que siguen el Mundial 2026
El periodista de Televisión Española Roberto Quintana, que se encontraba a pie de campo en el Argentina-Egipto, nos explica que "ese gesto es para activar el protocolo antirracista" y que al finalizar el choque preguntó por ello al portero de Egipto, Mostafá Shobeir, pero el guardameta aseguró que no había visto nada. Quintana sí apreció que cuando Argentina empató el partido se produjeron insultos entre varios jugadores argentinos y egipcios, aunque "nadie se tapó la boca" para hablar ni apreció "nada racista".
El analista arbitral de Teledeporte, Pavel Fernández, analizó ese instante del partido en el programa Estudio Estadio Mundial (hora 0:50:48): "Esto en teoría es el gesto de antirracismo", explicó. Sin embargo, más adelante añade: "Creo que él, en vez de un gesto de antirracismo, está haciendo un gesto de desacuerdo, una cruz en desacuerdo a lo que se ha visto en el campo. Entiendo que es eso y por eso ve la amarilla, por cómo está el entrenador, que está muy nervioso, claramente fuera de sí".
Algunos medios de comunicación señalan que el seleccionador egipcio estaba realizando el gesto para activar el protocolo antirracista cuando fue amonestado. Así lo indica la agencia de noticias Reuters en el pie de foto de esta imagen registrada en ese momento del encuentro. La radiotelevisión pública egipcia cuenta que Hossam Hassan hizo "el gesto adoptado en el protocolo de la FIFA para denunciar incidentes racistas dentro de los estadios", pero que "ni Hossam Hassan ni la Asociación Egipcia de Fútbol han emitido aún una aclaración oficial sobre el significado de este gesto y la FIFA no ha anunciado la apertura de ninguna investigación relacionada con el incidente". SkyNews explica que el árbitro sacó "tarjeta amarilla a Hassan durante el partido. El seleccionador había cruzado los brazos frente a él, en el gesto avalado por la FIFA, para alertar al árbitro sobre un incidente racista". La Gazzeta dello Sport relata que "el entrenador egipcio atacó al árbitro Letexier con un gesto que evocaba un acto de racismo".