El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que la Selección Española jugará este domingo en Nueva York contra Argentina. Le acompañará la ministra de Deportes, Milagros Tolón, pero no podrá hacerlo su esposa, Begoña Gómez, puesto que el juez Juan Carlos Peinado aún no se ha pronunciado después de que la Audiencia de Madrid ordenara que se le devuelva el pasaporte.

En un auto difundido este jueves y al que ha tenido acceso RTVE, la Audiencia de Madrid retiró las medidas cautelares que prohibían a Gómez salir del país y que fueron impuestas por el juez instructor a la espera del juicio. Este se celebrará finalmente con jurado popular, según confirmó también la instancia provincial.

Según informan desde Moncloa, tras asistir a la final del Mundial de fútbol, el jefe del Ejecutivo viajará a Argelia, donde continuará desarrollando su agenda institucional el lunes.