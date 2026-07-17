Sánchez viajará a Nueva York para ver a España jugar la final del Mundial ante Argentina este domingo
- Begoña Gómez no podrá acompañarle porque el juez aún no se ha pronunciado tras ordenarse la devolución del pasaporte
- La familia real asistirá también al partido en el que la Selección puede convertirse en campeona del mundo por segunda vez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que la Selección Española jugará este domingo en Nueva York contra Argentina. Le acompañará la ministra de Deportes, Milagros Tolón, pero no podrá hacerlo su esposa, Begoña Gómez, puesto que el juez Juan Carlos Peinado aún no se ha pronunciado después de que la Audiencia de Madrid ordenara que se le devuelva el pasaporte.
En un auto difundido este jueves y al que ha tenido acceso RTVE, la Audiencia de Madrid retiró las medidas cautelares que prohibían a Gómez salir del país y que fueron impuestas por el juez instructor a la espera del juicio. Este se celebrará finalmente con jurado popular, según confirmó también la instancia provincial.
Según informan desde Moncloa, tras asistir a la final del Mundial de fútbol, el jefe del Ejecutivo viajará a Argelia, donde continuará desarrollando su agenda institucional el lunes.
La familia real también asistirá
Igualmente, los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán al último partido del torneo, en el que España puede alzarse campeona del mundo por segunda vez en la historia.
Así lo confirmó Zarzuela tras la victoria de la Selección el pasado martes contra Francia, un encuentro que la familia real disfrutó por televisión desde Barcelona, donde se encontraban por la entrega de los Premios Princesa de Girona.
Don Felipe y doña Letizia ya estuvieron presentes la última vez que España jugó (y ganó) una final del mundial de fútbol masculino, en 2010. Eran todavía príncipes de Asturias y los médicos habían desaconsejado al rey Juan Carlos I que viajara a Sudáfrica.
Ni el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni ningún miembro del Ejecutivo se desplazaron a Johannesburgo para el acontecimiento, que coincidió con la crisis económica que aún sufría el país tras el shock financiero internacional y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Sánchez, por su parte, ya asistió a la final de la Eurocopa masculina de 2024 en Berlín, donde España se proclamó campeona al vencer a Inglaterra.