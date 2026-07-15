Emoción y abrazos de la familia real con la victoria de La Roja contra Francia: "Ya les dije que no les vería hasta la final"

Como una familia más, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía vieron y disfrutaron del partido de la selección española contra Francia en la semifinal del campeonato Mundial de fútbol. Los monarcas y sus hijas se encontraban en Barcelona donde habían participado en la entrega de los Premios Princesa de Girona, presidida por la princesa Leonor.

El rey ha asegurado que disfrutaron "mucho" con la clasificación de este martes tras derrotar a los galos en una declaración ante los medios, durante su visita este miércoles al yacimiento de Empúries. Felipe VI ha aprovechado para comentar la alegría que les ha provocado la victoria de España y para recordar que él ya predijo este triunfo: "Les dije que no les vería hasta la final".

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, durante el partido de La Roja contra Francia. EFE / Francisco Gómez / Casa Real

Nerviosismo, abrazos y emoción. La familia real ha vivido con ilusión la victoria de un partido que han visto desde un hotel de Barcelona, apoyando al equipo vestidos con la segunda equipación de La Roja.

La familia real viendo el partido. Casa de S.M. el Rey Casa de S.M. el Rey

Tras la victoria 2-0, la Casa Real ha querido mostrar todo su apoyo al equipo español a través de la red social X, agradeciendo a "una de las grandes selecciones del mundo" la emoción con la que se está viviendo el Mundial de fútbol. Asimismo, el rey ha podido hablar personalmente con el seleccionador Luis de la Fuente al que ha trasladado su enhorabuena y ánimos para el próximo partido.

“¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz“ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

Con este triunfo frente a 'les bleus', España se enmarca en la final del campeonato, la cual, tras dieciséis años desde el último triunfo en el Mundial de Sudáfrica, reunirá a todo el país frente al televisor el próximo domingo a las 21:00. El rey asistirá a este último partido que se llevará a cabo en el MetLife Stadium en Nueva York. Ante la pregunta de si irá acompañado, el monarca responde: "Estamos en ello".

*Claudia Reinares Juez es alumna del Doble Grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Andrea Ventura, jefa de Nacional de la web, ha supervisado la elaboración completa de este texto.