El incendio en la comarca de las Cinco Villas en Zaragoza quema 12.000 hectáreas y es ya el mayor del año en España

El incendio forestal declarado el miércoles en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza, sigue activo y ha quemado ya 12.000 hectáreas, lo que lo convierte en el mayor incendio forestal en España en lo que va de año. El fuego está "bastante activo" y el avance durante la noche del jueves y la madrugada del viernes ha sido "significativo", según el sistema de información sobre incendios y extinción de Aragón, InfoAR.

El incendio ha obligado a desalojar seis localidades: cinco en la comarca de Cinco Villas (Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo), y otra, Petilla de Aragón, en Navarra. En total, más de 1.100 personas se han visto afectadas.

El perímetro ha alcanzado los 60 kilómetros. Permanecen cortadas las carreteras A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 y CV-628, pero el suministro eléctrico ha quedado restablecido en todas las localidades afectadas.

400 medios terrestres y 19 aéreos trabajaron el jueves en la extinción. Durante la noche, los bomberos se han centrado en proteger las viviendas de la localidad de Uncastillo.

También en Aragón, los incendios forestales declarados el jueves en la provincia de Huesca evolucionan favorablemente. Los incendios de Jánovas, Castanesa y La Fueva se encuentran en proceso de estabilización, mientras que el de Peña Montañesa continúa activo, informa Efe, que cita a InfoAR.

Activo el incendio en Guadalajara También sigue activo el incendio declarado este jueves en la sierra norte de Guadalajara. El fuego ha obligado a la evacuación de las localidades de La Mierla, Muriel y Umbralejo, y confinados Almiruete, Palancares y el embalse de Beleña, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) y recoge Efe. El director del Centro Operativo Regional de Incendios Forestales (COR) de Castilla-La Mancha, Juan José Fernández, explicó el jueves que el fuego fue detectado por un vigilante a las 13:55 horas en La Mierla y que se propagó rápidamente, quemando 900 hectáreas en pocas horas. Debido a las características del incendio, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado un centenar de efectivos en la zona, según ha informado en sus redes sociales la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Mapa de los incendios activos hoy en España