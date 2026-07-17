El tiempo este viernes 17 de julio: calor extremo en el sur y lluvias débiles en el norte peninsular

La estabilidad atmosférica y las altas temperaturas marcarán la tónica general en la mayor parte de España este viernes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera que los termómetros continúen en ascenso en puntos del sur y el Mediterráneo, superando los 40 grados en zonas críticas, mientras que el extremo norte peninsular será la única zona que experimente cielos cubiertos y precipitaciones en general débiles.

El calor será el gran protagonista de la jornada, con avisos por temperaturas significativamente altas en Baleares, el tercio este peninsular y Andalucía. La Aemet ha advertido que se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y los archipiélagos, pudiendo incluso rebasar la barrera de los 40 grados en el interior del sureste, puntos del Guadalquivir y el área de Alborán.

Por su parte, las temperaturas mínimas no darán tregua en el litoral mediterráneo y el sur, donde se esperan noches tropicales en las que el mercurio no bajará de los 20 o incluso los 25 grados. En contraste, se prevé un descenso de las máximas en los archipiélagos y en la mayor parte del tercio norte peninsular, a excepción del oeste de Galicia y zonas de Murcia y Alicante, donde tenderán a subir.

Inestabilidad en el área cantábrica Frente al sol predominante en el resto del país, Galicia y el área cantábrica presentarán cielos nubosos con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes a primeras horas en puntos del litoral. Estas lluvias serán, por lo general, débiles y ocasionales, tendiendo a remitir o abrirse claros durante la tarde en comunidades como Asturias y el País Vasco. Asimismo, no se descarta la formación de nubes de evolución que podrían dejar tormentas secas ocasionales en las sierras del sureste peninsular y algún chubasco aislado en el área de los Pirineos. En las regiones del sur y este, así como en Baleares, la jornada también podría verse marcada por la presencia de calima o polvo en suspensión.