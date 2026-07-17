Trump, en directo, discurso sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020: "China compró y hackeó datos"
- Sus oponentes temen que este discurso se utilice para sembrar dudas sobre el sistema electoral
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al pueblo estadounidense este jueves (madrugada del viernes en España) en un discurso en el que asegura que revela las vulnerabilidades del sistema electoral de Estados Unidos e irregularidades de los comicios de 2020 en los que perdió ante Joe Biden. El mandatario ha lanzado acusaciones sin precedentes de injerencia china, con "compra y hackeo de datos" y "pago a periodistas" para que publicaran artículos negativos sobre él.
A pesar de haber sido elegido presidente en dos ocasiones, en 2016 y 2024, el líder de 80 años continúa repitiendo —sin aportar pruebas— que los procesos electorales son corruptos y perjudican a los republicanos, afirmando ser el verdadero ganador de las elecciones de 2020.
El discurso se centra en "proteger la integridad de nuestras elecciones", según ha declarado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha instado a "todos los estadounidenses a verlo" y ha sugerido que se sentirán "aliviados" al escuchar lo que el presidente tiene que decir. Ha prometido un "anuncio muy contundente".
Sin embargo, sus oponentes temen que este discurso se utilice para sembrar dudas sobre el sistema electoral y así impugnar los resultados de las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre, que se prevén difíciles para su partido.
Polémica con la prensa
Dada la naturaleza controvertida de los anuncios previstos, varias cadenas importantes han decidido no transmitir el discurso en directo. Este es el caso de ABC, según ha confirmado la cadena, mientras que varios medios estadounidenses informan que NBC tampoco lo transmite. Tras declarar inicialmente en un comunicado de prensa que no emitiría el discurso, CBS finalmente revirtió su decisión y sí lo transmite en directo.
Es posible que el republicano decida abordar otros temas apremiantes, en particular el atolladero iraní en el que su administración parece hundirse cada día más. El conflicto en Oriente Medio no muestra signos de disminuir, y el estrecho de Ormuz está prácticamente paralizado, una situación con importantes costes económicos y políticos para el líder republicano.
El director del FBI, junto con varios funcionarios de inteligencia y seguridad nacional, acompañará al presidente republicano durante su discurso. "Es imposible tener un país sin elecciones libres y justas", afirmó Trump el martes.
El mandatario ha afirmado repetidamente, sin fundamento alguno, que le robaron las elecciones presidenciales de 2020 y se las dieron a Joe Biden. El republicano nunca ha presentado pruebas de irregularidades generalizadas, y numerosos expertos, instituciones independientes y sentencias judiciales han concluido que no hubo fraude que pudiera haber influido en los resultados.