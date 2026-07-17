Trump, en directo, discurso sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020: "China compró y hackeó datos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al pueblo estadounidense este jueves (madrugada del viernes en España) en un discurso en el que asegura que revela las vulnerabilidades del sistema electoral de Estados Unidos e irregularidades de los comicios de 2020 en los que perdió ante Joe Biden. El mandatario ha lanzado acusaciones sin precedentes de injerencia china, con "compra y hackeo de datos" y "pago a periodistas" para que publicaran artículos negativos sobre él.

A pesar de haber sido elegido presidente en dos ocasiones, en 2016 y 2024, el líder de 80 años continúa repitiendo —sin aportar pruebas— que los procesos electorales son corruptos y perjudican a los republicanos, afirmando ser el verdadero ganador de las elecciones de 2020.

El discurso se centra en "proteger la integridad de nuestras elecciones", según ha declarado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha instado a "todos los estadounidenses a verlo" y ha sugerido que se sentirán "aliviados" al escuchar lo que el presidente tiene que decir. Ha prometido un "anuncio muy contundente".

Sin embargo, sus oponentes temen que este discurso se utilice para sembrar dudas sobre el sistema electoral y así impugnar los resultados de las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre, que se prevén difíciles para su partido.