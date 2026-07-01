Trump anuncia que el Partido Republicano celebrará la convención nacional por primera vez a medio mandato
- Las convenciones nacionales estadounidenses suelen celebrarse únicamente en años de elecciones presidenciales
- "Nunca se había hecho antes y será un acontecimiento verdaderamente histórico", ha escrito Trump en Truth Social
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Partido Republicano celebrará el 9 y 10 de septiembre en Dallas, Texas, una convención nacional extraordinaria de cara a las elecciones de medio mandato.
La convocatoria resulta inusual porque los dos principales partidos de Estados Unidos suelen organizar sus convenciones nacionales únicamente en años de elecciones presidenciales, cuando sus delegados se reúnen para nominar oficialmente a sus candidatos a la Casa Blanca.
"Nunca se había hecho antes y será un acontecimiento verdaderamente histórico", ha escrito Trump en una publicación en la plataforma Truth Social, "también habrá mucho entretenimiento de primer nivel. ¡Será un MITIN como ningún otro!".
A falta de saber qué objetivo final tendrá el evento, Trump ha adelantado que servirá para celebrar el "gran resurgimiento estadounidense" y lo que considera éxitos suyos, como eliminar o no tener impuestos en las propinas, las horas extra o la seguridad social, fronteras más fuertes, comunidades más seguras, costes más bajos o más empleos, así como el "dominio energético estadounidense".
Además, el mandatario ha informado que contarán con la presencia de "estadounidenses trabajadores, nuestros grandes innovadores, emprendedores, fabricantes, personal de primera respuesta y creadores de empleo que impulsan la Edad de Oro de nuestra nación y demuestran que los mejores días de Estados Unidos aún están por venir".
"Se acerca el 250 aniversario de Estados Unidos y, juntos, estamos construyendo las bases para los próximos 250 años de grandeza estadounidense", ha destacado Trump.
Las 'midterms'
Los republicanos se enfrentan a unas ajustadas elecciones de medio mandato el próximo mes de noviembre, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El partido oficialista controla por pocos escaños la mayoría en el legislativo: 218 escaños en la Cámara Baja, frente a 215 de los demócratas, y 53 en la Cámara Alta versus 47 demócratas y dos independientes.
Las 'midterms', como su nombre lo indica, se celebran a la mitad de un mandato presidencial y son vistas como un referéndum de las políticas de un Gobierno. Históricamente, el partido en el poder pierde escaños en el Congreso, especialmente si el nivel de aprobación de la Administración está por debajo del 50%. A finales de junio, la aprobación del Gobierno Trump ha bajado al 39%, según un promedio de encuestas calculado por el diario The New York Times.
Las políticas económicas del Gobierno, los altos costos de vida, los precios de la gasolina y la impopular guerra en Irán son algunos de los factores que los estadounidenses señalan en su baja calificación al Gobierno, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst.
En Texas, los republicanos se enfrentan también a un importante desafío a su control sobre el estado, que ha sido dominado por las elecciones estatales y nacionales en los últimos años. La carrera por uno de los dos escaños de Texas en el Senado, sin embargo, se figura como una estrecha contienda entre Ken Paxton, el candidato del oficialismo y un representante del ala más a la derecha de los republicanos, y James Talarico, un popular demócrata que ha conseguido atraer votos moderados.