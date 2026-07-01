Trump anuncia que el Partido Republicano celebrará la convención nacional por primera vez a medio mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Partido Republicano celebrará el 9 y 10 de septiembre en Dallas, Texas, una convención nacional extraordinaria de cara a las elecciones de medio mandato.

La convocatoria resulta inusual porque los dos principales partidos de Estados Unidos suelen organizar sus convenciones nacionales únicamente en años de elecciones presidenciales, cuando sus delegados se reúnen para nominar oficialmente a sus candidatos a la Casa Blanca.

"Nunca se había hecho antes y será un acontecimiento verdaderamente histórico", ha escrito Trump en una publicación en la plataforma Truth Social, "también habrá mucho entretenimiento de primer nivel. ¡Será un MITIN como ningún otro!".

A falta de saber qué objetivo final tendrá el evento, Trump ha adelantado que servirá para celebrar el "gran resurgimiento estadounidense" y lo que considera éxitos suyos, como eliminar o no tener impuestos en las propinas, las horas extra o la seguridad social, fronteras más fuertes, comunidades más seguras, costes más bajos o más empleos, así como el "dominio energético estadounidense".

Además, el mandatario ha informado que contarán con la presencia de "estadounidenses trabajadores, nuestros grandes innovadores, emprendedores, fabricantes, personal de primera respuesta y creadores de empleo que impulsan la Edad de Oro de nuestra nación y demuestran que los mejores días de Estados Unidos aún están por venir".

"Se acerca el 250 aniversario de Estados Unidos y, juntos, estamos construyendo las bases para los próximos 250 años de grandeza estadounidense", ha destacado Trump.