Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego al atacar con drones barcos en Ormuz
- Advierte de que es "una violación tonta" de la tregua entre Washington y Teherán
- La agencia de navegación de la ONU confirma la evacuación de 115 buques y 2.500 marineros
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Irán de lanzar al menos cuatro drones contra buques que navegan por el estrecho de Ormuz, lo que supondría, en su opinión, "una violación tonta" del acuerdo de alto el fuego suscrito por ambos países.
Uno de estos drones habría impactado sobre la cubierta de un carguero, ha dicho Trump, un día después de que la Organización Marítima Internacional (OMI) interrumpiese el plan de evacuación de barcos precisamente tras un ataque cerca de Omán. "El barco sufrió daños, pero pudo seguir su camino. Nosotros derribamos los otros tres drones", ha asegurado el mandatario norteamericano en su red Truth Social.
El estrecho de Ormuz ha sido uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones de paz, toda vez que tanto Estados Unidos como Irán impusieron su propio bloqueo tras el estallido del conflicto a finales de febrero. En un comunicado conjunto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) reclamaron el jueves avances para una navegación "libre, incondicional y sin restricciones", lo que pasaría no sólo por cesar cualquier agresión sino por despejar cualquier amenaza de peajes.
Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní ha vuelto a responsabilizar este mismo viernes a Washington de la inestabilidad en esta zona, aludiendo entre otras cosas a la presencia militar estadounidense en la región. En este sentido, y en respuesta a las supuestas "políticas hostiles e intervencionistas", ha insistido en que corresponde a Irán y a Omán controlar el paso del estrecho.
La evacuación, en pausa
El conflicto ha limitado la navegación por la zona y ha dejado atrapados a cientos de buques. Por este motivo, la OMI había puesto en marcha esta misma semana un plan de evacuación con el que confiaba en aliviar el tapón y sacar a un total de 11.000 marineros.
Sin embargo, y tras poner en pausa este plan, el secretario general de la agencia, Arsenio Domínguez, ha admitido que por ahora sólo han podido sacar a 2.500 marineros y unos 115 buques. No son cifras "definitivas", como él mismo ha reconocido, pero sí ve importante poder "reactivar" cuanto antes el mecanismo.
Domínguez ha confirmado en rueda de prensa contactos con varios países de la región, miembros de la OMI y, "en particular", con Omán, Estados Unidos e Irán, con vistas a obtener de todos ellos "garantías" del cese de los ataques y la reanudación del flujo comercial. "Tan pronto como obtenga más confirmaciones al respecto, estaremos listos para reiniciar el proceso de evacuación", ha declarado.