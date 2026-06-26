Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego al atacar con drones barcos en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Irán de lanzar al menos cuatro drones contra buques que navegan por el estrecho de Ormuz, lo que supondría, en su opinión, "una violación tonta" del acuerdo de alto el fuego suscrito por ambos países.

Uno de estos drones habría impactado sobre la cubierta de un carguero, ha dicho Trump, un día después de que la Organización Marítima Internacional (OMI) interrumpiese el plan de evacuación de barcos precisamente tras un ataque cerca de Omán. "El barco sufrió daños, pero pudo seguir su camino. Nosotros derribamos los otros tres drones", ha asegurado el mandatario norteamericano en su red Truth Social.

El estrecho de Ormuz ha sido uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones de paz, toda vez que tanto Estados Unidos como Irán impusieron su propio bloqueo tras el estallido del conflicto a finales de febrero. En un comunicado conjunto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) reclamaron el jueves avances para una navegación "libre, incondicional y sin restricciones", lo que pasaría no sólo por cesar cualquier agresión sino por despejar cualquier amenaza de peajes.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní ha vuelto a responsabilizar este mismo viernes a Washington de la inestabilidad en esta zona, aludiendo entre otras cosas a la presencia militar estadounidense en la región. En este sentido, y en respuesta a las supuestas "políticas hostiles e intervencionistas", ha insistido en que corresponde a Irán y a Omán controlar el paso del estrecho.