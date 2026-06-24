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El petróleo baja de los 76 dólares tras los primeros movimientos en el estrecho de Ormuz

  • Las bolsas europeas se mantienen planas, todavía muy pendientes de las tecnológicas
  • El Ibex cede unas décimas y se sitúa sobre los 19.400 puntos
El petróleo baja de los 76 dólares tras los primeros movimientos en Ormuz
Una planta petrolera, en una imagen de archivo GETTY
RTVE Noticias

El precio del petróleo ha seguido cayendo este miércoles y cotiza ya por debajo de los 76 dólares el barril de brent, de referencia en Europa, cuando en el estrecho de Ormuz se empieza a notar un mayor tráfico marítimo, sin llegar a normalizarse el flujo previo al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, las bolsas europeas se mantienen planas en esta jornada, aún pendientes de las tecnológicas en Estados Unidos y Asia, que en la víspera volvieron a sufrir caídas. El índice alemán es el que más cede, cerca del 1%, pero tanto el Ibex 35 como el MIB de Milán apenas bajan un 0,4%. El selectivo español se sitúa sobre la barrera de los 19.400 puntos, si bien ha perdido los 19.500 de su último récord, alcanzado hace dos días. París y Londres, por su parte, avanzan unas décimas.

El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, ha llegado a dispararse un 62% con el conflicto en Oriente Medio: desde los 70,4 dólares que costaba antes de los ataques hasta los 114,2 dólares que llegó a tocar a principios de mayo, cuando Irán ya llevaba más de dos meses con el estrecho cerrado en represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel.

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