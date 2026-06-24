El petróleo baja de los 76 dólares tras los primeros movimientos en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo ha seguido cayendo este miércoles y cotiza ya por debajo de los 76 dólares el barril de brent, de referencia en Europa, cuando en el estrecho de Ormuz se empieza a notar un mayor tráfico marítimo, sin llegar a normalizarse el flujo previo al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, las bolsas europeas se mantienen planas en esta jornada, aún pendientes de las tecnológicas en Estados Unidos y Asia, que en la víspera volvieron a sufrir caídas. El índice alemán es el que más cede, cerca del 1%, pero tanto el Ibex 35 como el MIB de Milán apenas bajan un 0,4%. El selectivo español se sitúa sobre la barrera de los 19.400 puntos, si bien ha perdido los 19.500 de su último récord, alcanzado hace dos días. París y Londres, por su parte, avanzan unas décimas.

El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, ha llegado a dispararse un 62% con el conflicto en Oriente Medio: desde los 70,4 dólares que costaba antes de los ataques hasta los 114,2 dólares que llegó a tocar a principios de mayo, cuando Irán ya llevaba más de dos meses con el estrecho cerrado en represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel.