Un millar de barcos valorados en 125.000 millones de dólares siguen atrapados en Ormuz

El cierre del estrecho de Ormuz mantiene atrapados alrededor de 1.150 buques de carga con un valor de aproximadamente 125.000 millones de dólares en el Golfo Pérsico, a la espera de que se reanude el tráfico marítimo con la paulatina reapertura fruto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Son datos del Informe sobre seguridad y transporte 2026 de la compañía de seguros Allianz Commercial, que reclama "garantías sólidas de paso seguro, con la implicación de la comunidad internacional", para poder volver al flujo previo al conflicto iniciado por los ataques estadounidenses e israelíes.

Según precisa, el cierre ha afectado a unos 20.000 marineros, una cifra cercana a los 22.500 que apuntó la Organización Marítima Internacional (OMI), que informó en la víspera de un plan de evacuación para los 11.000 tripulantes que aún quedan allí atrapados.

Solían transitar unos 140 buques diarios por ese paso estratégico por el que se exportaba una quinta parte del consumo global de petróleo, pero también se movían toneladas de fertilizantes y otros productos en el comercio hacia y desde Asia.

El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, ha llegado a dispararse un 62% en esta crisis: desde los 70,4 dólares que costaba antes de los ataques hasta los 114,2 dólares que llegó a tocar a principios de mayo, cuando Irán ya llevaba más de dos meses con el estrecho cerrado en represalia. Actualmente, el crudo cotiza en el entorno de los 76 dólares.

De acuerdo con Marine Traffic, la actividad a través de Ormuz ha "repuntado bruscamente" en las dos últimas semanas y casi se triplica. Según sus datos y los de la tecnológica Kpler, los cruces confirmados han pasado de 32 buques en el segundo fin de semana de junio a 93 buques en el más reciente, gracias a los avances diplomáticos.

Los incidentes marítimos disminuyeron en 2025 El informe de Allianz informa de una disminución de los incidentes marítimos en todo el mundo en 2025, cuando se registraron 2.818, frente a los 3.353 del año anterior. El mayor número se reportó en el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro (622), seguidos por las Islas Británicas (619), que también concentran el mayor número de incidentes de la última década. La principal causa es el daño o fallo de la maquinaria, cuestión que ha estado detrás de más de la mitad de los siniestros (1.505), mientras los costes de la reparación siguen al alza. Seguidamente, aunque con mucha menos frecuencia, están las colisiones de buques y los incendios, con algo más de 200 incidentes reportados en cada categoría. Los fuegos y explosiones en los buques han descendido respecto a 2024, pero siguen en máximos de la última década. Han provocado al menos nueve pérdidas totales.

Grandes pérdidas totales en el sur de China y el sudeste asiático La aseguradora presta especial atención a estas pérdidas totales de las embarcaciones y subraya una tendencia positiva: en el último quinquenio (2021-2025) se han producido una media de 70 anuales, lo que representa una reducción del 37% respecto al periodo anterior. En 2025, fueron en concreto 43 pérdidas totales, más de 30 de ellas correspondientes a grandes buques. El sur de China, Camboya, Vietnam, Birmania, Tailandia, Indonesia y Filipinas son las regiones donde más incidencias de este tipo se han concentrado en el último año y la última década. Es una zona por la que circula un "enorme volumen de importaciones y exportaciones, lo que da lugar a altos niveles de tráfico marítimo y se refleja en el número de incidentes", explica el informe de Alliance.