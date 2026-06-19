El precio del petróleo toca los 80 dólares por barril y sigue al alza ante la falta de movimientos en Ormuz

Los mercados se impacientan ante la falta de movimientos en el estrecho de Ormuz. El precio del petróleo ha tocado ya los 80 dólares por barril de brent tras varias jornadas de subidas ligeras, pero constantes. El alza ha seguido a un ritmo del 0,5% este viernes por la mañana, pero se ha moderado a la hora de la apertura de las bolsas en Europa.

Los principales índices del Viejo Continente han abierto la sesión muy planos, con apenas unas décimas de ganancias en París, Fráncfort y Milán. Londres y Madrid, aunque por la mínima, se han decantado por las pérdidas.

El Ibex 35 cede el 0,1% en los primeros minutos, en los que se mantiene por encima de los 19.300 puntos.