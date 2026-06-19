El precio del petróleo toca los 80 dólares por barril y sigue al alza ante la falta de movimientos en Ormuz
- El brent acumula varias jornadas de subidas ligeras pero constantes
- Las bolsas europeas abren muy planas, con el Ibex 35 con un retroceso mínimo
Los mercados se impacientan ante la falta de movimientos en el estrecho de Ormuz. El precio del petróleo ha tocado ya los 80 dólares por barril de brent tras varias jornadas de subidas ligeras, pero constantes. El alza ha seguido a un ritmo del 0,5% este viernes por la mañana, pero se ha moderado a la hora de la apertura de las bolsas en Europa.
Los principales índices del Viejo Continente han abierto la sesión muy planos, con apenas unas décimas de ganancias en París, Fráncfort y Milán. Londres y Madrid, aunque por la mínima, se han decantado por las pérdidas.
El Ibex 35 cede el 0,1% en los primeros minutos, en los que se mantiene por encima de los 19.300 puntos.
Los precios de la energía marcan el ritmo en el Ibex
La prueba de que la atención está puesta en los combustibles fósiles y la energía está en que las compañías que más se revalorizan son Acciona Energías Renovables y Repsol. La primera ha empezado más tímida, pero en pocos minutos se ha disparado hasta acercarse al 4%. La segunda, en cambio, se ha empezado a desinflar.
En paralelo, las mayores pérdidas corresponden a sectores especialmente afectados por los precios de la energía. International Airlines Group (IAG), que incluye a Iberia, Vueling y British Airways, lidera las pérdidas, junto a la tecnológica del turismo Amadeus y la siderúrgica Arcelor Mittal, todas con pérdidas superiores al 1%.
El acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán promete su reapertura a partir de este viernes, pero el flujo sigue siendo escaso y los operadores marítimos advierten que se tardará en recuperar los niveles previos al conflicto.
El encarecimiento es más pronunciado en el crudo West Texas que en el brent, de referencia en Europa. El estadounidense sube en torno al 1,4% y cotiza por encima de los 77,5 dólares por barril. La tendencia ha sido creciente igualmente después de las caídas que propició el anuncio de entendimiento entre las partes.