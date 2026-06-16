Repsol firma un acuerdo con Venezuela para explorar una nueva zona petrolífera en el país

Repsol ha firmado un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para analizar la posibilidad de desarrollar una nueva zona petrolífera, denominada Horcón y ubicada al sureste del Lago de Maracaibo.

El acuerdo ha sido suscrito este martes en Caracas por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, en una reunión en Caracas, ha informado Repsol.

El área Horcón se sitúa entre los campos de Barúa y Motatán, que componen ya la cartera de activos de Repsol, "junto a los yacimientos productores de petróleo de Petroquiriquire y Petrocarabobo, y el activo de gas de Cardón IV", ha explicado la compañía. "Con este acuerdo las partes también manifiestan su intención de avanzar en el análisis de oportunidades de gas en la costa, con el fin de profundizar en los estudios y datos de los yacimientos gasíferos en el offshore venezolano", ha afirmado.