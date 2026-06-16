Repsol firma un acuerdo con Venezuela para explorar una nueva zona petrolífera en el país
- Se denomina Horcón y está ubicada al sureste del Lago de Maracaibo
- El presidente de Petróleos de Venezuela ha dicho que supone una "anexión de oportunidades exploratorias"
Repsol ha firmado un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para analizar la posibilidad de desarrollar una nueva zona petrolífera, denominada Horcón y ubicada al sureste del Lago de Maracaibo.
El acuerdo ha sido suscrito este martes en Caracas por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, en una reunión en Caracas, ha informado Repsol.
El área Horcón se sitúa entre los campos de Barúa y Motatán, que componen ya la cartera de activos de Repsol, "junto a los yacimientos productores de petróleo de Petroquiriquire y Petrocarabobo, y el activo de gas de Cardón IV", ha explicado la compañía. "Con este acuerdo las partes también manifiestan su intención de avanzar en el análisis de oportunidades de gas en la costa, con el fin de profundizar en los estudios y datos de los yacimientos gasíferos en el offshore venezolano", ha afirmado.
Venezuela lo valora como "una anexión de oportunidades"
La reunión también ha tratado "los avances operativos de los activos de Repsol en Venezuela" y las inversiones comprometidas para garantizar la continuidad y el crecimiento de la actividad, así como los mecanismos de pago asociados a los acuerdos vigentes y el plan de cargamentos de crudo previsto para los próximos meses.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, ha dicho que el acuerdo es la "anexión de oportunidades exploratorias" a la empresa mixta Petroquiriquire para sumar a la producción venezolana más producción de petróleo liviano.
La firma de este acuerdo se produce meses después de que Imaz asegurara al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca que Repsol estaba preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.