El Gobierno de Venezuela libera a al 13 nuevos presos políticos, todos ellos militares

Las autoridades venezolanas han liberado a al menos 13 presos políticos, todos ellos militares, en las últimas horas, según han confirmado varias ONG. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y la organización Foro Penal están "verificando" las últimas liberaciones llevadas a cabo por las autoridades venezolanas, efectuadas de manera progresiva.

"Nos encontramos verificando la información de los 51 militares liberados en Ramo Verde, los cuales se encontraban detenidos en detrimento de sus derechos a la defensa y al debido proceso", ha indicado en una publicación en X la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia que, inicialmente, había informado de la excarcelación de 54 militares, aunque después eliminó ese comunicado.

Foro Penal desmintió esa cifra e informó de que solo había podido confirmar la excarcelación de 15 presos políticos. "Es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos desde anoche. Hasta ahora sólo hemos verificado 15 excarcelaciones de presos políticos", informó en una publicación en X a las 21:00 hora local. Por ahora, ambas organizaciones han confirmado trece nombres.

Las liberaciones se dan en el marco de la Comisión de Abordaje instalada para revisar los casos de militares que se encuentran detenidos en Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), según ha explicado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que denuncia que aún quedan más de 200 casos de militares detenidos por revisar.

Al menos 13 nombres confirmados Entre los excarcelados se encuentran los sargentos José Sánchez Chacón, Edgar Giménez y Francisco Pacheco, así como el soldado Alexis José Lugo, quienes estaban recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas, según Foro Penal. También han sido liberados el sargento mayor Darwin Urdaneta, detenido en 2020 por el caso del 'Espía Estadounidense' y retenido en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda (norte); el capitán del Ejército Javier Quinto y el primer Teniente Reinaldo Enrique Finol. Asimismo, han sido excarceladas la primera teniente Karen Gómez, la mayor Diana Desiree Victoria Justo y la sargento Vicmarys Oropeza en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), también en Miranda, detenidas por el caso Brazalete Blanco. Foro Penal también informó de la puesta en libertad de cinco presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo I, en el estado de Miranda, entre ellos Carlos Sánchez, Tomás Enrique Macías y Guillermo Henry César Ciero.

21 muertes bajo custodia El lunes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un hombre recluido en un centro penitenciario en el estado Sucre (noreste), lo que elevaba a 21 el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado desde el pasado abril. La ONG subrayó que los fallecimientos no son "una sucesión de casos aislados", sino una situación que "exige la actuación urgente" y la aplicación de mecanismos de "protección de derechos humanos". Cada muerte, aseguraron desde OVP, "está asociada a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos". Según cifras de la organización, en 2025 murieron 181 presos, la mayoría por falta de atención médica. Ese mismo día, familiares de los presos políticos protestaron a las puertas de la embajada estadounidense en Caracas para exigir la mediación de Estados Unidos para la liberación de sus seres queridos. También organizaron una protesta frente a la cárcel de El Helicoide, después de que se conociera el presunto traslado de presos políticos desde esta prisión hasta destinos desconocidos en las últimas semanas. Sobre esto, el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció que "la arbitrariedad no desaparece ni se disimula moviendo presos de una cárcel a otra" y exigió que "las personas sujetas a detención preventiva por más de tres años deben ser liberadas o, en última instancia, quedar sujetas a una medida cautelar menos gravosa". A finales de enero, Delcy Rodríguez anunció el cierre de El Helicoide —donde desde la ONU han denunciado la existencia de "salas de tortura"— y aseguró que el edificio pasará a ser "un centro social, deportivo, cultural y comercial". Venezuela liberará a 300 personas esta semana en medio de las críticas de la oposición por la muerte de un preso