El Gobierno de Venezuela libera a al 13 nuevos presos políticos, todos ellos militares
- Las ONG de derechos humanos llevan meses exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos
- Foro Penal contabiliza 404 presos políticos en Venezuela, 39 de ellos extranjeros
Las autoridades venezolanas han liberado a al menos 13 presos políticos, todos ellos militares, en las últimas horas, según han confirmado varias ONG. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y la organización Foro Penal están "verificando" las últimas liberaciones llevadas a cabo por las autoridades venezolanas, efectuadas de manera progresiva.
"Nos encontramos verificando la información de los 51 militares liberados en Ramo Verde, los cuales se encontraban detenidos en detrimento de sus derechos a la defensa y al debido proceso", ha indicado en una publicación en X la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia que, inicialmente, había informado de la excarcelación de 54 militares, aunque después eliminó ese comunicado.
Foro Penal desmintió esa cifra e informó de que solo había podido confirmar la excarcelación de 15 presos políticos. "Es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos desde anoche. Hasta ahora sólo hemos verificado 15 excarcelaciones de presos políticos", informó en una publicación en X a las 21:00 hora local. Por ahora, ambas organizaciones han confirmado trece nombres.
Las liberaciones se dan en el marco de la Comisión de Abordaje instalada para revisar los casos de militares que se encuentran detenidos en Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), según ha explicado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que denuncia que aún quedan más de 200 casos de militares detenidos por revisar.
Al menos 13 nombres confirmados
Entre los excarcelados se encuentran los sargentos José Sánchez Chacón, Edgar Giménez y Francisco Pacheco, así como el soldado Alexis José Lugo, quienes estaban recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas, según Foro Penal.
También han sido liberados el sargento mayor Darwin Urdaneta, detenido en 2020 por el caso del 'Espía Estadounidense' y retenido en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda (norte); el capitán del Ejército Javier Quinto y el primer Teniente Reinaldo Enrique Finol.
Asimismo, han sido excarceladas la primera teniente Karen Gómez, la mayor Diana Desiree Victoria Justo y la sargento Vicmarys Oropeza en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), también en Miranda, detenidas por el caso Brazalete Blanco. Foro Penal también informó de la puesta en libertad de cinco presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo I, en el estado de Miranda, entre ellos Carlos Sánchez, Tomás Enrique Macías y Guillermo Henry César Ciero.
21 muertes bajo custodia
El lunes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un hombre recluido en un centro penitenciario en el estado Sucre (noreste), lo que elevaba a 21 el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado desde el pasado abril. La ONG subrayó que los fallecimientos no son "una sucesión de casos aislados", sino una situación que "exige la actuación urgente" y la aplicación de mecanismos de "protección de derechos humanos".
Cada muerte, aseguraron desde OVP, "está asociada a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos". Según cifras de la organización, en 2025 murieron 181 presos, la mayoría por falta de atención médica.
Ese mismo día, familiares de los presos políticos protestaron a las puertas de la embajada estadounidense en Caracas para exigir la mediación de Estados Unidos para la liberación de sus seres queridos. También organizaron una protesta frente a la cárcel de El Helicoide, después de que se conociera el presunto traslado de presos políticos desde esta prisión hasta destinos desconocidos en las últimas semanas.
Sobre esto, el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció que "la arbitrariedad no desaparece ni se disimula moviendo presos de una cárcel a otra" y exigió que "las personas sujetas a detención preventiva por más de tres años deben ser liberadas o, en última instancia, quedar sujetas a una medida cautelar menos gravosa".
A finales de enero, Delcy Rodríguez anunció el cierre de El Helicoide —donde desde la ONU han denunciado la existencia de "salas de tortura"— y aseguró que el edificio pasará a ser "un centro social, deportivo, cultural y comercial".
Cuatro meses de la ley de amnistía
El pasado 20 de mayo, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que 300 personas serían liberadas esa semana de las cárceles venezolanas y días después la presidenta interina, Delcy Rodríguez, aseguró que la cifra superaría las 500. Días antes, el presidente de EE.UU, Donald Trump, afirmó que su Gobierno se encargaría de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. Sin embargo, desde Foro Penal solo contabilizaron 39 excarcelaciones.
Las últimas liberaciones se producen casi cuatro meses después de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela, un texto que llegó tras semanas de debates y desacuerdos y poco más de un mes después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. La norma ampara a los presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 1999 y 2026 y, desde que se aprobó, se han producido algunas liberaciones, pero no al ritmo que reclaman las organizaciones y parte de la ciudadanía.
Antes, en enero, pocos días después de la operación estadounidense en suelo venezolano, el Gobierno anunció la liberación de "un número importante de personas venezolanas o extranjeras" como "gesto de paz". En marzo, Foro Penal, situó en 621 las excarcelaciones efectuadas desde enero, aunque en las últimas semanas han denunciado que más de 400 presos políticos continúan en prisión, entre ellos 39 extranjeros.