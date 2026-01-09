¿Quiénes son los presos políticos liberados en Venezuela?

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas venezolanas o extranjeras” como “gesto de paz”, pero sin confirmar la cifra ni los nombres de los presos que serán excarcelados. En las puertas de las cárceles, los familiares esperan con expectación e incertidumbre noticias sobre quiénes serán los liberados. Te contamos qué se sabe de la liberación de presos políticos en Venezuela.

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha confirmado que en total se han liberado 11 presos, entre ellos cinco españoles. Las ONG estiman que hay cerca de un millar de presos políticos en todo el país.

01.11 min Alegría y emoción entre los primeros presos liberados en Venezuela

Cinco liberados son españoles Entre los primeros presos liberados este jueves 8 de enero se encuentran cinco españoles. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado en RNE los nombres: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel (doble nacionalidad española y venezolana). Los dos primeros fueron acusados por el Gobierno de Maduro de "terroristas" y agentes del CNI. San Miguel es abogada y defensora de los derechos humanos, mientras que Gorbe fue detenido acusado de tener su visa vencida, pero también se le aplicó extorsión policial. Moreno, un periodista canario de 34 años, fue detenido cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina para el que trabajaba, dedicado a buscar fragmentos de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo, y ha permanecido 209 días en prisión. 01.37 min Los cinco presos españoles liberados por Venezuela: dos bilbaínos, un canario, un valenciano y una venezolana con doble nacionalidad

Enrique Márquez y Biagio Pilieri, entre los primeros opositores en libertad El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez es uno de los primeros presos liberados. Márquez, que fue también vicepresidente del CNE y diputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro. Fue detenido acusado de planear un "golpe de Estado" en enero de 2025. Enrique Márquez abraza a un familiar tras su liberación en Caracas, Venezuela Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela / REUTERS Biagio Pielieri, también en libertad, es periodista y político, coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela. Tiene doble nacionalidad venezolana e italiana y ha sido diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela. Fue detenido en agosto de 2024, en el medio de una ola de arrestos de opositores, después de las elecciones presidenciales. Biagio Pilieri abraza a un familiar tras su liberación en Caracas, Venezuela Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela / REUTERS Entre los liberados también se encuentra Larry Osorio Chía, Sargento Mayor de Segunda del ejército Nacional Bolivariano. Fue detenido en agosto de 2021. Es hermano de Ruben Darío, un militar retirado que defendía los derechos humanos en la ONG Fundaredes. Fue encarcelado acusado de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

Sin noticias del yerno de Edmundo González Entre los nombres que todavía no han sido liberados, se encuentra Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, detenido en enero de 2025 y condenado a 30 años de prisión. Hasta la cárcel de Rodeo I, en el estado de Miranda, ha acudido su esposa Mariana González, en busca de noticias. "Las autoridades no nos han informado nada oficialmente hasta los momentos", ha escrito la hija de González Urrutia en su cuenta de X.