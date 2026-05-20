El presidente del Parlamento de Venezuela anuncia que se liberará a 300 personas de sus cárceles esta semana

Un grupo de 300 personas serán liberadas esta semana en Venezuela, entre ellas los tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas detenidos y condenados por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002, según el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), el diputado ha asegurado que estas liberaciones han comenzado el lunes, con la excarcelación de una adolescente de 16 años. También de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2020.

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos, en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficio a esas personas", ha explicado Rodríguez, quién ha añadido que serán liberadas "mujeres embarazadas o lactantes".

Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— ha anunciado estas nuevas liberaciones tres meses después de que se aprobara la amnistía y cuando ONG. Coincide, además, con la exigencia de los partidos opositores de una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo. Su madre, Carmen Teresa Navas y quien ha fallecido el domingo pasado, estuvo denunciando su desaparición durante 16 meses.