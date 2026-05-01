Delcy Rodríguez sube a 240 dólares el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario y bonificaciones, a 240 dólares mensuales. El anuncio se produce en medio del descontento de los gremios profesionales, que demandaban un ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con Estados Unidos.

"El ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares", ha indicado Rodríguez. No obstante, no ha precisado en cuánto quedará el salario mínimo mensual ni las bonificaciones pagadas para complementar el sueldo, que estaba congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar en la actualidad.

La mandataria encargada ha destacado que este aumento es el "más importante de los últimos años" y ha instado al sector privado a aplicarlo en aquellos casos donde sea "inferior" a esta cuantía. "No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel", ha añadido Rodríguez desde una concentración en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro de Caracas por el cierre de la peregrinación nacional contra las sanciones de Estados Unidos.

Los jubilados recibirán unos 70 dólares mensuales Sobre la situación de los jubilados, Rodríguez también ha aseverado que recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales, pero no ha indicado si se trata de un bono o un aumento de ese ingreso. "No es suficiente, no es suficiente, no falta mucho y por eso pedí un plan de atención para nuestros abuelos y nuestras abuelas", ha apuntado. En este sentido, ha ordenado la formación de brigadas para la atención "casa por casa" de las necesidades de los mayores. Hace dos meses el Gobierno venezolano también incrementó de 160 a 190 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil (un combustible derivado del petróleo).