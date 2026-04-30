Despega de Miami el primer vuelo comercial directo entre EE.UU. y Venezuela en 7 años

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de siete años despegó este jueves del aeropuerto internacional de Miami. El avión de American Airlines fue despedido entre vítores, banderas venezolanas y el desayuno típico del país, que incluyó arepas y tequeños.

Los pasajeros de este vuelo a Caracas, de unas tres horas de duración, celebraron el acontecimiento antes del despegue. Junto a ellos estuvo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. El avión, que no viajaba a plena capacidad, despegó alrededor de las 10:11 horas.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países se suspendieron en 2019. La tensión entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, desembocaron en esta situación. El republicano se encontraba entonces en su primer mandato.