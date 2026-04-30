Despega de Miami el primer vuelo comercial directo entre EE.UU. y Venezuela en 7 años
- La conexión aérea regular entre ambos países se suspendió en 2019
- La alcadesa de Miami, Daniella Levine Cava, acompañó a los pasajeros en una celebración previa
El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de siete años despegó este jueves del aeropuerto internacional de Miami. El avión de American Airlines fue despedido entre vítores, banderas venezolanas y el desayuno típico del país, que incluyó arepas y tequeños.
Los pasajeros de este vuelo a Caracas, de unas tres horas de duración, celebraron el acontecimiento antes del despegue. Junto a ellos estuvo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. El avión, que no viajaba a plena capacidad, despegó alrededor de las 10:11 horas.
Los vuelos comerciales directos entre ambos países se suspendieron en 2019. La tensión entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, desembocaron en esta situación. El republicano se encontraba entonces en su primer mandato.
Paso para normalizar relación entre países
Este nuevo gesto se suma a otros encaminados a la normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación en Caracas.En estos momentos, Maduro y su esposa, Cilia Flores, son juzgados en Nueva York por cargos de narcotráfico.
La hasta entonces ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, se convirtió en presidenta interina de Venezuela tras el rapto de Maduro. El pasado 1 de abril, Estados Unidos levantó las sanciones contra ella, algo que Rodríguez consideró una medida para normalizar y fortalecer la relación entre ambos países.
Desde entonces, la administración Trump ha mantenido contactos con el gobierno interino liderado por Rodríguez. De hecho, en marzo, Washington la reconoció de manera formal como líder de Venezuela, otro paso decisivo en la normalización de relaciones, ya que le permite a su gobierno reabrir embajadas y consulados en EE. UU. y recuperar el control de empresas venezolanas en el exterior.
El 20 de abril, Delcy Rodríguez, solicitó a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones. "Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano", clamó en el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (en el noroeste, fronterizo con Colombia) en una movilización que secundaron varios sectores del pueblo venezolano.