Venezuela otorga a Shell una licencia para la exploración y explotación de un campo de gas

Venezuela otorgó este jueves a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó el Gobierno del país suramericano.

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez explicó que la licencia permitirá un "aprovechamiento adecuado del gas para la exportación" de este recurso.

Asimismo, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, calificó el otorgamiento como un "paso histórico" debido a que el campo transfronterizo "estuvo sin desarrollo" durante 23 años, por lo que celebró la alianza con "una de las empresas más importantes en el mundo", en referencia a Shell.